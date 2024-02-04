Чим камінець привернув увагу жінки та що вона шукала на пляжі, розповідаємо далі.

До теми Загублений шедевр Клімта: в Австрії знайшли картину, яку втратили майже 100 років тому

Як жінка знайшла коштовний камінь на пляжі

55-річна Міранда Гекл із шотландського Кірккалді знайшла неймовірної краси коштовний камінь під час прогулянки на місцевому пляжі Файф.

Міранда вже багато років регулярно відвідує різні пляжі й шукає там викинуті морем на узбережжя уламки старовинної кераміки та скла. Але цього разу жінці пощастило знайти справжній скарб – великий шматок аметисту.

Камінь лежав серед гальки на пляжі Файф, що знаходиться на узбережжі затоки Ферт-оф-Форт. Знахідка вразила шотландку глибоким насиченим фіолетовим кольором та оригінальною формою.

Міранда зізнається, що це найбільш незвична річ за всі роки пошуків.

Камінь має насичене фіолетове забарвлення / Фото Miranda Huckle

Я вже кілька років прочісую пляжі на східному та західному узбережжі Шотландії, в основному займаюсь пошуками винесених морем черепків кераміки та морського скла, але минулого тижня я знайшла цей чудовий шматок необробленого аметисту. Не можу натішиться цим неймовірним темно-фіолетовим відтінком,

– зауважує вона.

Цікаво, що пляжі біля Кірккалді вважають "кладовищем артефактів", адже в 19-20 столітті це місто було одним з центрів гончарного виробництва Шотландії.

Тепер його околиці приваблюють шукачів скарбів зі всієї країни. Однак знавці переконують, що знайти там шматок природного аметисту – справжня рідкість.

За словами Міранди, кілька років тому місцевий житель розповідав їй про скелю неподалік, звідки час від часу вимиваються самоцвіти.

Коли шотландка опублікувала фото аметисту у фейсбук, її допис миттєво зібрав понад 85 тисяч вподобань й 1,5 тисячі коментарів. Користувачі у захваті від краси каменю. Дехто навіть запропонував жінці зробити з нього коштовне намисто на пам’ять.