До прикладу, дизайнери радять змінити оббивку на меблях, аби все поєднувалося між собою. Як оформити простір антикваріатом і не вийти за рамки естетики – далі в матеріалі.
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Починайте додавати антикваріат з малого
Дизайнери говорять, що не обов'язково відразу додавати великогабаритні антикварні меблі. Почати поєднувати стилі можна з малого – додати невелику рамку для картини або ж статуетку на стіл. Також до майже будь-якого стилю пасуватимуть невеликі антикварні скрині.
Такі здавалося б маленькі речі зроблять інтер'єр набагато цікавішим.
Програвач для платівок стане гарним доповненням інтер'єру / Фото Unsplash
Пам'ятайте про історію будинку
Дизайнери зазначають, що важливо не абияк обирати декор, а з підтекстом. До прикладу, витончений смак господаря підкреслять ті предмети інтер'єру, які відповідають історичним елементам будинку або ж його архітектурі.
За словами експертів, тоді виникатиме відчуття, що дім ніби подорожує у часі, зберігаючи предмети минулого в сучасному світі.
Старе позолочене дзеркало ідеально впишеться чи не до кожного інтер'єру / Фото Unsplash
Антикварні меблі можна оновлювати
Дизайнери радять використовувати антикварні меблі з оновленою оббивкою. У такому випадку вони отримують оновлений вигляд і краще вписуються у сучасний стиль.
До того ж, за сучасною тканиною простіше доглядати у повсякденні.
Антикваріат можна використовувати по-новому
Цікавим варіантом є переосмислене використання антикварних меблів. Так, на старих речах можна покращити дизайн або ж замінити якийсь з елементів. До прикладу, стару плиткову стільницю можна замінити на сучасний мармур. Це додасть не лише шарму, а й незвичності інтер'єру.
Також дизайнери пропонують перефарбувати старі шафи у сучасний колір або ж покрити їх наново лаком, що допоможе розкрити історичну красу.
Антикварні шафи / Фото Unsplash
Вінтажне освітлення
Неймовірної естетики будь-якому інтер'єру додасть вінтажне освітлення. Антикварні люстри чи настільні лампи ніколи не залишаться поза увагою.
Особливо при новому будівництві антикваріат має вирішальне значення для того, щоб будинок виглядав по-домашньому, а не як виставковий зал,
– додають експерти.
Вінтажні лампи / Фото Unsplash