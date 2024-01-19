До прикладу, дизайнери радять змінити оббивку на меблях, аби все поєднувалося між собою. Як оформити простір антикваріатом і не вийти за рамки естетики – далі в матеріалі.

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Починайте додавати антикваріат з малого

Дизайнери говорять, що не обов'язково відразу додавати великогабаритні антикварні меблі. Почати поєднувати стилі можна з малого – додати невелику рамку для картини або ж статуетку на стіл. Також до майже будь-якого стилю пасуватимуть невеликі антикварні скрині.

Такі здавалося б маленькі речі зроблять інтер'єр набагато цікавішим.



Програвач для платівок стане гарним доповненням інтер'єру / Фото Unsplash

Пам'ятайте про історію будинку

Дизайнери зазначають, що важливо не абияк обирати декор, а з підтекстом. До прикладу, витончений смак господаря підкреслять ті предмети інтер'єру, які відповідають історичним елементам будинку або ж його архітектурі.

За словами експертів, тоді виникатиме відчуття, що дім ніби подорожує у часі, зберігаючи предмети минулого в сучасному світі.



Старе позолочене дзеркало ідеально впишеться чи не до кожного інтер'єру / Фото Unsplash

Антикварні меблі можна оновлювати

Дизайнери радять використовувати антикварні меблі з оновленою оббивкою. У такому випадку вони отримують оновлений вигляд і краще вписуються у сучасний стиль.

До того ж, за сучасною тканиною простіше доглядати у повсякденні.

Антикваріат можна використовувати по-новому

Цікавим варіантом є переосмислене використання антикварних меблів. Так, на старих речах можна покращити дизайн або ж замінити якийсь з елементів. До прикладу, стару плиткову стільницю можна замінити на сучасний мармур. Це додасть не лише шарму, а й незвичності інтер'єру.

Також дизайнери пропонують перефарбувати старі шафи у сучасний колір або ж покрити їх наново лаком, що допоможе розкрити історичну красу.



Антикварні шафи / Фото Unsplash

Вінтажне освітлення

Неймовірної естетики будь-якому інтер'єру додасть вінтажне освітлення. Антикварні люстри чи настільні лампи ніколи не залишаться поза увагою.

Особливо при новому будівництві антикваріат має вирішальне значення для того, щоб будинок виглядав по-домашньому, а не як виставковий зал,

– додають експерти.



Вінтажні лампи / Фото Unsplash