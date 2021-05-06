Дівчина виготовляє апетитні сумки у вигляді їжі: так і хочеться скуштувати

6 травня 2021 , 08:41
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Джерело:

Sad and useless

Хто сказав, сумочки та гаманці повинні бути виключно вишуканими? Нідерландська дизайнерка зробила безліч аксесуарів, надихаючись різноманітними стравами. Вони виглядають настільки реалістично, що їх можна сплутати зі справжньою їжею!

29-річна жителька Нідерландів під псевдонімом Rommy De Bommy вже 6 років присвячує себе виготовленню незвичайних аксесуарів. Колись вона вчила у художній школі, проте класичний дизайн звичних предметів швидко їй набрид. Дівчина підключила всю свою фантазію і почала випускати оригінальні сумочки, клатчі, гаманці у вигляді їжі, заснувавши власний бренд. 

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Дизайнерка розповідає, що їй завжди було легко вигадувати цікаві гаманці з тканини. Проте різноманітні страви завжди були її справжньою пристрастю, настільки, що вона мріяла про аксесуари у формі їжі:

Мені подобається зовнішній вигляд. Всі ці форми, різні кольори та фактури. Це неймовірно! Оскільки я не могла знайти в Інтернеті чи в магазинах гаманці, схожі на справжню їжу, я почала їх створювати самостійно,
– згадує дівчина

Сумка у формі цілої яєшні / Фото rommydebommy

Солодка сумка з ягодами / Фото rommydebommy

У її доробку безліч реалістичних аксесуарів у формі соковитих овочів, фруктів, солодких десертів, страв із м'яса, випічки тощо. Деякі  зі них – у натуральну величину. Можна не сумніватись, що кожну модницю, яка ризикне придбати та створити образ із такою сумочкою, чекає багато уваги зі сторони перехожих та чимало компліментів. 

Сумочка у вигляді морозива / Фото rommydebommy

Усі дивитимуться лише на ваш тортик / Фото rommydebommy

Індичка, немов справжня / Фото rommydebommy

Величезна сумка-баклажан / Фото rommydebommy

Не обійшла Rommy De Bommy стороною й чоловіків, зробивши для них незвичайні метелики у формі сиру, бекону, цукерок чи овочів. 

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Метелики оригінального дизайну / Фото rommydebommy

Усі роботи створені з різних видів полімерної глини. Дівчина має цікавий підхід до творчості: "Я не роблю ескізи, перш ніж створити справжню сумку. Я просто починаю творити, надихаючись зображенням їжі  Інтернеті".

Процес обробки виробу досить довгий, тому на свій аксесуар на замовлення доведеться чекати від 2 до 4 тижнів. Проте дизайнерка зізнається, що просто не може насититись своєю роботою: вона має безліч ідей і на тиждень може зробити 2-3 сумочки!

Апетитний сніданок / Фото rommydebommy

Таке броколі сподобається кожному / Фото rommydebommy

Велика сумка-кукурудза / Фото rommydebommy

Є у її асортименті й рюкзак-печиво / Фото rommydebommy

Ця сумка – повноцінний обід / Фото rommydebommy

Сумочка у вигляді лотка яєць / Фото rommydebommy

Автор: Ірина Продан