Однак не кожна аромасвічка підійде для того, аби викликати відчуття спокою та розслабленості. Тому варто звернути увагу на кілька ароматів, котрі точно підійдуть для відпочинку.

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Які аромати обрати для релаксу і затишку

Лаванда – заспокійливий аромат, який може допомогти зменшити занепокоєння, подолати безсоння, покращити пам’ять та впоратися із перепадами настрою. Свічки з ефірними оліями лаванди допоможуть покращити сон та зняти напругу.

Цитрусові аромати не лише створюють святкову атмосферу взимку, але й бадьорять та піднімають настрій. Свічки з ефірними оліями цитрусових допоможуть позбутися поганих думок, покращити настрій та навіть апетит.

Кориця – аромат, який допомагає підвищити концентрацію. Цей варіант не підійде для вечірнього релаксу, проте, якщо ви працюєте з дому, то він може допомогти вам зберігати спокій під час роботи.

М'ята – аромат, який дає відчуття свіжості, прохолоди та бадьорості. Свічки з ефірними оліями м'яти допомагають знизити рівень розумової втоми, розслабитися, зняти стрес та занепокоєння.

Троянда – це не лише аромат кохання, але й спокою, який піднімає настрій та знімає напругу й викликає романтичні почуття. Заспокійливі властивості троянди допомагають впоратися із негативними емоціями та стресу.

Створити затишок вдома зовсім не складно, адже секрет успіху – у деталях. Зокрема, стильний домашній одяг не менш важливий, аніж текстиль та декор. Щоб переконатися в цьому, пропонуємо звернути увагу на велюрове вбрання від Anabel Arto. В каталозі бренду безліч пропозицій на будь-який бюджет. Тож кожна знайде свій стильний look, в якому почуватиметься затишно та комфортно щодня.