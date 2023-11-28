Розповідаємо, які плюси та мінуси мають душові кабіни та ванни, а також ділимось питаннями, котрі допоможуть обрати ідеальний варіант для власної оселі.

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Запитання, які варто поставити, плануючи демонтувати ванну

Ебоні Стівенсон – дизайнерка та сертифікована спеціалістка з питань життя на місці (CLIPP) і старіння на місці (CAPS). Для тих, хто вагається, чи демонтувати ванну у будинку, вона пропонує кілька запитань, які допоможуть вирішити цю дилему:

Чи житимуть діти у будинку?

Якщо є чи плануються діти, а також онуки, для купання малечі може знадобитися ванна. Крім того, хоча це і не варто порівнювати, власники домашніх тварин також мають замислитися, як найкраще їм буде доглядати за улюбленцем.

Чи хочете ви приймати ванну?

Роздумуючи про те, щоб зняти ванну та віддати перевагу душу, я завжди запитую своїх клієнтів, чи хочуть вони коли-небудь ніжитися у ванні. Навіть якщо вони не роблять цього зараз, чи хочуть вони мати таку можливість у майбутньому,

– каже Ебоні Стівенсон.

Якщо "так", це привід зберегти ванну. Якщо відповідь – "ні", можна сміливо демонтувати.

Скільки ванн є у будинку?

Якщо це єдина ванна, я закликаю клієнтів зберегти її, для вищої вартості житла під час перепродажу,

– ділиться дизайнерка.

За її словами, наявність ванни забезпечує більшу функціональність дому та вищу вартість. Однак є обставини, коли це не так важливо. До прикладу, сім'я не планує переїжджати. У цьому випадку можна більш вільно ухвалювати рішення. Крім того, власники будинків в дуже бажаних районах можуть менше перейматися тим, що буде привабливими для майбутніх покупців.

Де розташована ванна і хто нею користується?

Простір та використання відіграють величезну роль під час прийняття такого важливого рішення. У спільній сімейній ванній кімнаті ми зазвичай об’єднуємо ванну та душ, щоб задовольнити потреби багатьох користувачів різного віку, зросту, вмінь і потреб,

– пояснює Ебоні Стівенсон.

Вона додає, що розташування ванни також є важливим фактором. На легкість демонтажу і заміни на душову кабіну впливають такі речі, як напрямок балок підлоги, поверх, наявності фундаменту або під’їзду. Залежно від структури будинку, демонтаж ванни може стати дуже масштабним проєкт, який не завжди буде доречно розпочинати.

Чому є бажання зняти ванну?

Я вважаю, що більшість клієнтів хочуть зняти ванну, бо вона застаріла. Насправді ж їм просто потрібна нова ванна з оновленими функціями,

– пояснює дизайнерка.

Вона зауважує, що сучасні ванни мають низку корисних для здоров’я та гарного самопочуття функцій.

Демонтаж ванни має свої переваги та недоліки / Фото Pexels

Плюси й мінуси демонтажу ванни під час ремонту

Кілька плюсів і мінусів також можуть допомогти прийняти рішення щодо демонтажу ванної та встановлення душу. До плюсів демонтажу належать:

Додатковий простір.

Якщо є ванна, якою ви не користуєтеся, особливо, коли вдома є ще одна, демонтаж звільнить місце. Вільний простір можна буде використовувати відповідно до ваших потреб.

Підвищена доступність.

Деякі клієнти не можуть підняти ноги, щоб потрапити у ванну. У такому випадку я або раджу їм зняти ванну та замінити її душовою кабіною без порогів, або, якщо вони хочуть залишити ванну, пропоную ванну з майданчиком, щоб вони могли легко маневрувати,

– ділиться Ебоні Стівенсон.

Дизайнерка зауважує, що демонтаж ванни може звільнити місце для нової душової кабіни або збільшити розмір наявної. Душові ж є більш доступними.

Сучасність.

Демонтаж ванни та використання простору для створення більш сучасної кімнати має певну привабливість. Розкішні душові кабіни стали трендом. Водночас відсутність ванни також може оновити застаріле планування.

Покращена економічність та екологічність.

Для наповнення ванни потрібно багато води, тож вони, як правило, менш економічні, ніж душові кабіни. Демонтаж ванни може стати ще одним кроком до більш екологічного й розумного дизайну.

Водночас демонтаж ванни має не тільки переваги. До мінусів цього рішення потрапляють:

Вартість і складність ремонту.

Зняття ванни може коштувати дорого, особливо якщо це важка ванна, яку складно винести з дому. Ремонт ванни без зміни площі та сантехніки обійдеться дешевше і займе менше часу, ніж складніші втручання.

Відсутність місця для розслаблення.

Попри те, що душ теж використовують для релаксу, найкращий спа-центр вдома міститиме душ і ванну. Відсутність ванни позбавляє можливості розслабитися або навіть поніжитися у воді за рекомендацією лікаря.

Менша функціональність.

Маленьких дітей, а також деяких домашніх тварин купають саме у ванні. Її відсутність означає, що ви не зможете задовольнити ці потреби вдома.

Чи варто прибирати єдину ванну у домі

Зазвичай, наявність ванни вдома вважають стандартом. Попри те, що дизайнерка Ебоні Стівенсон заохочує власників будинків залишати принаймні одну ванну вдома для функціональності й вищої вартості під час перепродажу нерухомості, це все ж не робить її обов'язковою складовою житла. Сьогодні господарі прагнуть до більш персоналізованого домашнього життя, у якому душова кабіна теж ідеально знаходить своє місце.