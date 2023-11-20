Кухня, як і будь-яка інша кімната потребує певних речей, щоб забезпечити наш комфорт. Про те, що для цього необхідно – читайте у тексті 24 Каналу.

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Дозатор для мийного засобу

Існує багато зручних органайзерів для кухні. До прикладу, якщо у вас мало місця біля мийки, можна придбати спеціальний дозатор для мийного засобу. У нього можна наливати як рідке мило, так і мийний засіб. Його майже не видно, він не займає зайве місце, до того ж дуже зручний у використанні.

Органайзери для мийки

Також можна придбати органайзер для мийки, у який можна складати губки для миття посуду.

Сушка для мийки

Якщо у вас велика мийка, на неї можна встановити спеціальну розкладну сушку, яка легко знімається. Вона зручна тим, що зроблена у формі решітки, ну яку можна покласти посуд, аби з нього стікала вода. Вам не потрібно буде розкладати на стільниці окремий рушник чи сушку для посуду. Також на цій сушці можна залишати помиті овочі.

Банки для зберігання

Щодо полиць, то в нижніх краще зберігати габаритний посуд, на кшталт каструль, сковорідок. А верхні полиці краще використовувати для тарілок, круп, цукру.

Щоби на поличках було більше місця, можна купити спеціальні органайзери. Це можуть бути баночки або інші місткості із кришками. Так продукти не будуть займати багато місця на ваших поличках.