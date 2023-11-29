Чому сім'я мешкає у наметі та як влаштований їхній побут, розповідаємо далі. У це важко повірити, але жінка навіть облаштовує естетичний побут у своєму тимчасовому помешканні.

Також цікаво Живуть життя своєї мрії: пара продала будинок у Маямі, щоб переїхати до крихітної лісової хижі

Як виглядає побут сім'ї, що живе у наметі

Люсі Аура родом із Квінсленда, що в Австралії. Жінка була змушена переїхати до намету зі своїми дітьми після того, як пішла з аб’юзивних стосунків.

Молода мама не жаліється на такі обставини, навпаки – вона розповідає у тікток, що їй подобається жити серед стихії й що її помешкання здається розкішним.

Існує велика кількість упереджень, нібито необхідності мати власний будинок для безпеки. Але не відчувати себе в безпеці можна навіть у цьому випадку, тому що орендодавець може вигнати вас з будь-якої причини. Зараз, якби мені довелося орендувати будинок, я відчуваю себе в безпеці, тому що я знаю, що завжди можу бути бездомною. Головне відчуття розкоші для мене – це бути серед природи,

– розповідає жінка.

Чому жінці подобається життя у наметі: дивіться відео

В одному зі своїх відео Люсі показала підписникам свій великий намет. Житло мами заповнене книгами, одягом та музичними інструментами.

Жінка навіть облаштовує естетичний побут у своєму тимчасовому помешканні, додаючи барвисті килими на підлогу та прив'язуючи дрібнички до брезентового даху намету.

Як влаштований побут сім'ї у наметі: дивіться відео

Люсі та її діти живуть у кемпінгу, розташованому в лісовому містечку Курандра – за 15 хвилин їзди від Великого Бар’єрного рифу.

На території є спільні ванні кімнати, але також є струмки, у яких сім’я може поплавати, якщо захоче пропустити душ.

У місцевості, де оселилася сім'я, часто трапляються тропічні зливи. Також Австралія сумнозвісно відома страшними зміями та павуки. Однак Люсі каже, що вона з дітьми почувається в безпеці та задоволена своїм життям.

Жінка зібрала тисячі підписників завдяки своєму контенту у тікток. Багато її підписників хвалять Люсі за те, що вона створила атмосферу любові для своїх дітей, попри брак коштів та нетрадиційні умови життя.

