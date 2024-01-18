На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала фото до і після трансформації. Як тепер виглядає дівчина, розповідаємо далі.

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Як виглядає "дівчина-дракон"

У Ембер – 600 татуювань, які покривають 99% її тіла. Австралійка зізнається, що під час деяких процедур у неї був шок і траплялися напади.

На фото ліворуч – дівчинка. На цьому етапі вона почувається загубленою, відірваною від себе. На фото праворуч – жінка. На цьому етапі відчувається сум'яття, хоча вона випромінює стійкість,

– підписала свій допис Ембер Люк.

Ембер ділиться, що їй було 16, коли вона зробила своє перше татуювання. Тоді для неї це був викид негативної енергії, який перетворився на важливий шлях.

Досвід, через який я пройшла, зробив мене надзвичайно витривалою і сильною. Я отримала так багато знань про анатомію,

– зізнається дівчина.

Як виглядає "дівчина-дракон": дивіться фото

Вона витратила чимало грошей на татуювання та інші екстремальні модифікації тіла. Однак дівчина не шкодує про зроблене і зупинятися не збирається.

Я роблю дуже багато татуювань, але при цьому нікому не завдаю шкоди,

– сказала вона в одному зі своїх численних інтерв'ю.

Ембер додала, що кожен має право на свою думку, але її "засмучує", коли люди роблять недобрі зауваження публічно, особливо коли вони кажуть, що вона "зіпсувала" свій зовнішній вигляд татуюваннями.

У кожного своя думка про те, що таке краса. Ви бачите ці культури, де люди витягають шиї, вуха, губи. Але, зрештою, ми всі маємо право на свою думку, і це нормально. Але що мене бісить, так це коли хтось висловлює мені свою думку публічно, підходить до мене і каже: "О, ти потворна" або "Ти зруйнувала себе". Дуже неприємно усвідомлювати, що у людей така стійка думка, і вони можуть просто висловити її без будь-яких наслідків,

– пояснює Ембер, яку називають найбільш татуйованою дівчиною Австралії.

За словами Ембер Люк, захоплення татуюваннями ускладнило їй життя: через свою зовнішність вона не може знайти роботу.

Я не збираюся прикрашати це, це обмежило мої можливості роботи, але це нормально,

– каже дівчина.

Вона додає, що зрештою це її влаштовує, адже вона не хоче працювати в компанії, яка поверхнево мислить і не може ігнорувати її імідж.