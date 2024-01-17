Відомо, що жінка живе у США. Лише на місяць Міллер витрачає щонайменше 300 доларів на підгузки.

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Доросла жінка поводиться як дитина

Кожного ранку Пейджі прокидається у своєму дитячому ліжечку, змінює підгузок і бавиться з іграшками, спілкується з друзями, а також створює контент для спільноти "дорослих дітей". До слова, зараз жінці близько 30 років.

Такий спосіб життя Пейджі почала у 2018 році. Тоді вона дізналася, що є спільноти, у яких є такі ж "дорослі діти", як і вона сама. Коли жінка лише почала жити, як малюк, то у мережі було чимало негативних коментарів. Однак згодом користувачі почали підтримувати Пейджі.

На своїх сторінках жінка пояснювала, що створює такий контент для того, аби інші "дорослі діти" не відчували сорому. Пейджі наголошувала, що бути дитиною – це нормально, й кожен може хотіти гратися іграшками.

Доросла жінка живе, як дитина – більше у галереї

Жінка також розповіла, що такий спосіб життя "дорослої дитини" не вплинув на її стосунки з чоловіками. Коли вона лише почала жити, як малюк, то ще не мала партнера. Однак зараз Пейджі заручена з чоловіком, з яким у стосунках уже 5 років. Вона розповіла, що він не веде спосіб життя "Дорослої дитини", але підтримує захоплення Пейджі.