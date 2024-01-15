Як жінка змінилась завдяки тренуванням та у чому секрет її гарної форми, розповідаємо далі.

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Як змінилась жінка завдяки тренуванням

У 2016 році Шеннон Коллінз було не впізнати. Тоді вона тільки почала свій шлях до ідеального тіла.

Сьогодні жінка ділиться порадами щодо фітнесу у соцмережах і основним своїм секретом називає те, що вона зосереджувалася на зміцненні сила, навіть коли вона намагалася схуднути.

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Блогерка зауважує, що серед жінок є міф який, полягає в тому, що вони не повинні підіймати велику вагу, коли намагаються скинути зайві кілограми. За словами Шеннон, важливо зосереджуватися на силі, так само як і переконуватися, що ви їсте достатню кількість правильних продуктів, щоб живити тіло.

Жінки хочуть схуднути без підіймання ваги, займаючись лише кардіотренуваннями. Їхня єдина турбота – схуднути якомога більше, навіть якщо це означає втратити м’язи. Але важливо пам’ятати, що якщо ви не витратили час на формування м'язів, не варто сподіватися виглядати підтягнутими, коли схуднете. На жаль, багато хто засвоює це лише на власному досвіді, а потім змушений повертатися назад,

– пояснила блогерка.

З того часу, як вона поділилася публікацією, більше ніж 2 тисячі людей вподобали її. Підписники жінки також залишили коментарі та подякували їй за те, що вона розповіла про свій шлях і надала корисні поради.