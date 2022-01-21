Батьки часто можуть робити помилки у процесі виховання дітей, але ця жінка перевершила чи не всіх. Як вияснилось, вона не знала правильну дату народження свого сина.

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Жінка святкувала день народження сина не в той день

Емілі Вондрачек – молода мама зі США, яка виховує 3 дітей. Нещодавно вона потрапила на прийом до лікаря, після чого намагалась його оплатити, але не могла це зробити через неправильно вказану дату народження своєї дитини. Про це їй повідомила страхова компанія. Тоді жінка зашарілась та зрозуміла, що останні 2 роки святкує день народження дитини в інший день.

Емілі вирішила поділитись цією історією в тіктоці, аби інші мами почувались більш впевнено на фоні її неуважності.

Я щойно розмовляла зі своїм педіатром. Вона намагається отримати оплату за наш останній візит від страхової компанії. Я повідомила, що у мого сина день народження 26 числа, а страхова компанія каже, що ні, його день народження 25-о,

– розповідає мати.



Забула дату народження свого сина / Скриншот з відео

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Поки лікар намагався розібратись у плутанині, Емілі теж вирішила перевірити правдивість своєї версії. Вона заглянула у фейсбук, аби переконатись, якого числа 2 роки тому вона повідомила друзям про народження дитини.

Я перевірила і його день народження справді 25 числа. Два роки я святкую день народження сина 26 лютого. А тепер я мушу передзвонити своєму педіатру і сказати, знаєте що? Я неправильно назвала день народження моєї дитини,

– зізнається з червоним обличчям жінка.