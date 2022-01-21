Родители часто могут совершать ошибки в процессе воспитания детей, но эта женщина превзошла едва ли не всех. Как выяснилось, она не знала верную дату рождения своего сына.

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Женщина праздновала день рождения сына не в тот день

Эмили Вондрачек – молодая мама из США, которая воспитывает троих детей. Недавно она попала на прием к врачу, после чего пыталась его оплатить, но не могла это сделать из-за неправильно указанной даты рождения своего ребенка. Об этом ей сообщила страховая компания. Тогда женщина покраснела и поняла, что последние два года празднует день рождения ребенка в другой день.

Эмили решила поделиться этой историей в тиктоке, чтобы другие мамы чувствовали себя увереннее, на фоне ее невнимательности.

Я только что разговаривала со своим педиатром. Она пытается получить оплату за наш последний визит от страховой компании. Я сообщила, что у моего сына день рождения 26 числа, а страховая компания говорит, что нет, его день рождения 25 числа,

– рассказывает мать.



Забыла дату рождения своего сына / Скриншот с видео

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Пока врач пытался разобраться в путанице, Эмили тоже решила проверить правдивость своей версии. Она заглянула в фейсбук, чтобы проверить, какого числа два года назад она сообщила друзьям о рождении ребенка.