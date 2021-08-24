Власниця косметичної компанії Saie, Лейні Кроуелл, запропонувала власній прабабусі, Гелен Саймон, знятись у фотосесії для її бренду. Жінка довго опиралась, проте зрештою погодилась – і у 99 років зробила перший крок у модельному бізнесі.

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Гелен, яку в родинному колі називають Нанна, живе у Каліфорнії, має 6 дітей, 11 внуків та 6 правнуків. Вона ніколи не думала, що їй доведеться рекламувати косметику: "Я бачила усіх тих прекрасних моделей, і я була їм не рівня", – зізнається жінка. Проте її онука була іншої думки.

Все почалось з інстаграму

Один із підписників Лейні Кроуелл в інстаграмі подав їй чудову ідею: залучити до свого бренду не лише професійних моделей, а й звичайних жінок, як її бабуся. Лейні пропозицій сподобалась, і вона з усією відповідальністю підійшла до цього питання.

Довелось залучити мало не всіх родичів, щоб вони кілька тижнів переконували їх бабусю стати лицем косметичного бренду. Зрештою, Гелен пристала на пропозицію: "Думаю, поворотним моментом стало те, що я знайшла фотографа, який знімав її улюбленого баскетболіста – Стефа Каррі", – сміється Лейні.

Жінка лише встигла відсвяткувати свій 99-ий День народження, як їй запропонували цю зйомку. Попри те, що вона ніколи не була фанаткою декоративної косметики, фотосесію вона вважає гідним подарунком на свято: "Мені подобалося мати хороший вигляд, але у молодості я майже не фарбувалась", – розповідає Гелен.

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Зараз вона із задоволенням користується косметикою виробництва її онуки та навіть має кілька улюблених продуктів, які використовує щодня: зволожуючий крем, туш, рум'яна та бальзам для губ.

Які враження у бабусі від фотосесії

Попри те, що Гелен довго не хотіла погоджуватись на цю авантюру, зрештою, вона не пошкодувала і залишилась у повному захваті. На зйомках були присутні й інші члени родини, тож постійно лунали жарти, гучний сміх та ідеї щодо фото:

Це був веселий досвід, який додав фарб у моє життя. Реакція моїх шести дітей – це щось. Такою маму вони ніколи не бачили. Це було неймовірно. Я могла б це робити щодня,

– зізнається жінка

Відео з бекстейджу:

Лейні Кроуелл своєю чергою розповіла, що було дуже незвично бачити бабусю у такому амплуа. Після того, як вони опублікували результати фотосесії, бренд отримав шалену підтримку клієнтів та багато схвальних повідомлень.

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А нещодавно компанія Saie отримала перші відгуки від клієнтів, які купили косметику саме після того, як натрапили на фото Гелен: "Хтось днями казав, що це так приємно бачити людину, яка виглядає красиво і яка нічого не робить крім того, щоб бути самою собою", – хвалиться Лейні.