Героїня цієї історії, дівчина на ім'я Сіара Ледвіт, давно прагнула стати професійною акторкою і навіть ходила на акторські курси. Проте дівчині довелось покинути свою мрію, адже їй почало здаватись, що у неї недостатньо таланту. У той день вона саме їхала додому після останнього заняття.

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Перед цим Сіара попрощалась зі своїми колегами на курсах і від емоцій розплакалась у вагоні метро. Тоді вона помітила незнайомця, який сидів навпроти й дивився на неї:

Я побачила в його очах співчуття. Мене це якось збентежило, але також було якось приємно не відчувати себе самотньою,

– зізналась дівчина.

Більше вона не звертала на нього увагу і в сльозах гортала стрічку в телефоні. Коли чоловік встав і протягнув їй папірець, Сіара помилково подумала, що він хоче дати їй якусь рекламну листівку і покачала головою: "Ні, дякую". Проте чоловік все ж залишив у неї лист і вийшов з вагона.

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Що було у листі

Коли дівчина взялась читати послання від незнайомого добродія, то була щиро здивована тим, як добре він її зрозумів. Ось що він написав:

"Важко згадати, що все в житті відбувається з певних причин, особливо у важкі часи. Потрібен час, щоб повірити в це, але все на краще. Я не знаю, що саме ти переживаєш, але я бажаю тобі лише позитивної енергії та сили справитись з усім, що тебе турбує. Ти прекрасна душа і даєш так багато людям навколо. У час штормів подивись крізь хмари і знай, що сонце вийде знову"

Незнайомець розчулив дівчину у метро, яка плакала, зворушливим листом / Фото upworthy

Сіара зізналась, що цей лист так її вразив, що вона знову розплакалась – цього разу від позитивних емоцій та підтримки, яку отримала від абсолютно незнайомої людини.

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Чоловік залишив наприкінці свої контакти, тож дівчина могла з ним зв'язатись і подякувати."Я дуже радий, що можу допомогти хоч одній людині й надихнути інших. Ти – королева!", – відповів чоловік, ім'я якого не розкривають.

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