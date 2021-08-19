Героиня этой истории, девушка по имени Сиара Ледвит, давно стремилась стать профессиональной актрисой и даже ходила на актерские курсы. Однако девушке пришлось покинуть свою мечту, ведь ей стало казаться, что у нее недостаточно таланта. В тот день она как раз ехала домой после последнего занятия.

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Перед этим Сиара попрощалась со своими коллегами на курсах и от эмоций расплакалась прям в вагоне метро . Тогда она заметила незнакомца, который сидел напротив и смотрел на нее:

Я увидела в его глазах сочувствие. Меня это как-то смутило, но также было приятно не чувствовать себя одинокой,

– призналась девушка

Больше она не обращала на него внимание и в слезах листала ленту в телефоне. Когда мужчина встал и протянул ей бумажку, Сиара ошибочно подумала, что он хочет дать ей какую-то рекламную листовку и покачала головой: "Нет, спасибо". Однако он все же оставил у нее письмо и вышел из вагона.

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Что было в письме

Когда девушка взялась читать послание от незнакомца, то была искренне удивлена тем, как хорошо он ее понял. Вот что он написал:

"Трудно вспомнить, что все в жизни происходит по определенным причинам, особенно в трудные времена. Нужно время, чтобы поверить в это, но все к лучшему. Я не знаю, что именно ты переживаешь, но я желаю тебе только положительной энергии и силы справиться со всем, что тебя беспокоит. Ты прекрасная душа и даешь так много людям вокруг. Во время штормов посмотри сквозь облака и знай, что солнце выйдет снова "

Незнакомец растрогал девушку в метро, ​​которая плакала, трогательным письмом / Фото upworthy

Сиара призналась, что это письмо так ее поразило, что она снова расплакалась – на этот раз от положительных эмоций и поддержки, которую получила от совершенно незнакомого человека.

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Мужчина оставил в конце свои контакты, поэтому девушка могла с ним связаться и поблагодарить. "Я очень рад, что могу помочь хоть одному человеку и вдохновить других. Ты – королева!" – ответил мужчина, имя которого не раскрывают.

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