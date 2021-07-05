Фотографію татуювання опублікував її внук на ресурсі Reddit. Він розповів історію цього нестандартного малюнку: виявляється бабуся була ще тою бунтаркою у 1940-х роках.

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Батьки змусили одружитися із чоловіком, який їй не подобався. Вона довго не погоджувалася, та все ж "похитнулася" під натиском рідних. Щоб показати свою незалежність, дівчина зробила собі татуювання із символом безкінечності "∞". Він схожий на перевернуту вісімку.

Коли бабусі було 18 років, вона зробила татуювання із символом безкінечності. Зараз їй 92 роки. Вона захотіла зробити його як акт бунту та як акт любові до себе. Малюнок означав безмежну любов до життя та спробу отримати від нього якнайбільше (вражень, емоцій – Life 24). Зараз це звучить цілком звично, але у ті роки їй це було дуже важливо, – написав внук.

Татуювання бабусі (під плямою) / Фото Reddit Sunb3am

Як можна побачити з фотографії, з роками татуювання трішки вицвіло. Спершу воно мало чорний колір, але зараз видно лише сині відтінки.

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Користувачі Reddit оцінили цю історію від внука. Хтось спробував пожартувати, хтось захопився самим малюнок, а дехто навіть почав турбуватися за її здоров’я!