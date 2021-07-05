Фотографию татуировки опубликовал ее внук на ресурсе Reddit. Он рассказал историю этого необычного рисунка: оказывается бабушка была еще той бунтаркой в 1940-х годах.
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Родители заставили жениться с мужчиной, который ей не нравился. Она долго не соглашалась, но все же "пошатнулась" под натиском родных. Чтобы показать свою независимость, девушка сделала себе татуировку с символом бесконечности "∞". Он похож на перевернутую восьмерку.
Когда бабушке было 18 лет, она сделала татуировку с символом бесконечности. Сейчас ей 92 года. Она захотела сделать ее как акт бунта и как акт любви к себе. Рисунок означал безграничную любовь к жизни и попытку получить от нее как можно больше (впечатлений, эмоций – Life 24). Сейчас это звучит вполне привычно, но в те годы ей это было очень важно, – написал внук.
Татуировка бабушка (под пятном) / Фото Reddit Sunb3am
Как видно из фотографии, с годами татуировка немного выцвела. Сначала она была черного цвета, но сейчас видно только синие оттенки.
Пользователи Reddit оценили эту историю от внука. Кто-то попытался пошутить, кого-то увлек сам рисунок, а некоторые даже начали беспокоиться из-за ее здоровье!
- Тогда она не знала, что благодаря этому тату будет жить вечно.
- Надеюсь, что она имеет знакомого дерматолога, ведь пятно над татуировкой выглядит как рак кожи.
- Она еще пожалеет об этом, когда станет старой!
- Твою бабушка опередила свое время.