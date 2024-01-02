Що сталося з бабусею, чому вона втратила спогади і як жінка живе тепер, розповідаємо далі.

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Як бабуся перетворилась на підлітка

Кім Денікола було 56 років, коли в жовтні 2018 року у неї почався сильний головний біль і розплився зір. Жінка прокинулася в лікарні невідкладної допомоги, але не пам'ятала, що була заміжня і мала двох дітей.

Для мене це неймовірно, як, мабуть, і для інших людей. Ніколи в найсміливіших думках я не йшла на вивчення Біблії й не думала, що потім прокинуся в лікарні,

– каже 60-річна жінка зараз.

Кім пригадує, як медсестра запитала у неї, який сьогодні рік та хто зараз є президентом. Жінка відповіла, що зараз 1980-ті й президентом є Рональд Рейган.

Тоді вона не пам'ятала про існування комп’ютерів і не знала про те, що лідери країни кілька разів змінювалися за цей час.

Телевізори тепер розумні. Телевізор, який я пам’ятаю, був коробкою, яка стояла біля стіни, і нам доводилося встати, щоб перемкнути канал,

– ділиться Кім Денікола.

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Лікарі діагностували у неї амнезію, але досі не можуть визначити точну причину хвороби навіть після численних досліджень. Пам'ять же до жінки з 2018 року не повертається.

Вона перечитує записи у щоденнику, намагаючись пригадати своє життя, але каже, що таке відчуття, наче читає про когось іншого. Відродити любов до свого чоловіка та побачити, як росли її діти жінці вдалося лише завдяки розповідям близьких та фотографіям.

Можливо, я втратила свої спогади, але вгадайте що? Ми можемо зробити нові,

– переконана Кім.

Так, щороку з нетерпінням вона чекає кожного Різдва, щоб мати змогу створювати нові спогади зі своєю родиною.