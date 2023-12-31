Гелені Перейрі було всього 4 роки, коли затонув "Титанік" та всього 6 років, коли розпочалась Перша світова війна. Її життєвий шлях був наповнений різними ситуаціями, а зберігати здоров'я їй допомагає особлива дієта.

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Є декілька факторів

Вона споживає велику кількість бобів. Крім цього, важливий також здоровий сон, регулярні фізичні вправи та вміння отримувати радість від життя.

Старенька заявила, що її "багата на боби дієта" — це єдине, що зберігає її силу і здоров'я впродовж понад 11 десятиліть. Наразі в неї вже 15 правнуків.

Жінка часто ходить на закупи на ринок разом зі своєю онукою і любить здійснювати регулярні прогулянки, щоб залишатися активною. Крім того, жінка щорічно здійснює паломництво, долаючи 273 кілометрів до Національного святилища Апаресіда.

Вона все життя працювала акушеркою та швачкою.

Гелена вийшла заміж за свого чоловіка, який помер 2004 року у віці 103 років, коли їй було 26 років, і у пари було шестеро дітей. Вона зберігає близький контакт із своїми онуками та правнуками.

Єдині ліки, які вона вживає, допомагають їй від високого тиску.