Не пощастило цьогоріч і батькові, який замовив для доньки ляльку, котра зовсім не співпала з очікуваннями. Що пішло не так з подарунком, розповідаємо далі.

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Як лялька стала подарунком з фільму жахів

Тікток-блогер, якого звуть Стів, стверджує, що він замовив ляльку для своєї доньки на Різдво, але отримав натомість іграшку з моторошного фільму жахів.

Чоловік придбав дитячу ляльку Анабель, але замість неї прийшла копія іграшки з фільму жахів, яку в картині теж звали Анабель.

Як виглядає іграшка, яку отримав чоловік: дивіться відео

На щастя, молодий тато не розчарувався та не опустив руки, а поділився веселим відео про свій провал.

Обирати подарунки коханим буває не просто. Тож на допомогу приходять класичні рішення, що ніколи не підведуть. Одним із таких є білизна від популярного українського бренду Anabel Arto. Їхня продукція – бездоганна, а відтак підійде для впевнених у собі жінок, які цінують стиль, комфорт і високу якість.

Ми замовили маленьку Анабель для моєї 10-річної доньки на Різдво, і вона прийшла сьогодні. Це не те, що ми замовляли,

– сказав Стів у ролику.

Оригінальна лялька мала виглядати як звичайний пупс / Фото Amazon

Попри таке фіаско чоловік все ж вирішив подарувати ляльку своїй дочці.

Як відреагувала дівчинка на моторошний подарунок: дивіться відео

Дівчинка була здивована, але щаслива.

Водночас одна з мам у коментарях додала, що це не дивно, адже її 10-річна дитина теж любить ляльок з жахів більше, ніж пупсів.

