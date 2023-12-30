Не пощастило цьогоріч і батькові, який замовив для доньки ляльку, котра зовсім не співпала з очікуваннями. Що пішло не так з подарунком, розповідаємо далі.
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Як лялька стала подарунком з фільму жахів
Тікток-блогер, якого звуть Стів, стверджує, що він замовив ляльку для своєї доньки на Різдво, але отримав натомість іграшку з моторошного фільму жахів.
Чоловік придбав дитячу ляльку Анабель, але замість неї прийшла копія іграшки з фільму жахів, яку в картині теж звали Анабель.
Як виглядає іграшка, яку отримав чоловік: дивіться відео
На щастя, молодий тато не розчарувався та не опустив руки, а поділився веселим відео про свій провал.
Ми замовили маленьку Анабель для моєї 10-річної доньки на Різдво, і вона прийшла сьогодні. Це не те, що ми замовляли,
– сказав Стів у ролику.
Оригінальна лялька мала виглядати як звичайний пупс / Фото Amazon
Попри таке фіаско чоловік все ж вирішив подарувати ляльку своїй дочці.
Як відреагувала дівчинка на моторошний подарунок: дивіться відео
Дівчинка була здивована, але щаслива.
Водночас одна з мам у коментарях додала, що це не дивно, адже її 10-річна дитина теж любить ляльок з жахів більше, ніж пупсів.