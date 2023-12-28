Чоловік тікток блогерки придбав їй на свято модні кросівки New Balance, але презент не виправдав своїх очікувань та став справжнім фіаско. Що пішло не так з подарунком, розповідаємо далі.

До теми Гаряче Різдво: жінка ненавмисно спалила заховані чоловіком подарунки

Що сталося з подарунком жінки

Користувачка тікток Джей Ті ділиться у своєму блозі кадрами з власного життя та пригодами її сім'ї. У нещодавньому відео вона дозволила своїм підписникам зазирнути за лаштунки їхнього сімейного Різдва. Але щасливе відкривання подарунків пішло не за планом.

Родина була одягнена в однакові піжами Санта-Клауса та сиділа біля прикрашеної ялинки, коли жінка розпаковувала свій презент від чоловіка.

Відкривши його, Джей Ті здивувалась, а її чоловік швидко помітив це і запитав, що сталося.

Що пішло не так з різдвяним подарунком дружини: дивіться відео

Блогерка показала йому вміст коробки, у якій був лише один кросівок New Balance замість пари. Чоловік не міг повірити у такий поворот подій.

Обирати подарунки коханим буває не просто. Тож на допомогу приходять класичні рішення, що ніколи не підведуть. Одним із таких є білизна від популярного українського бренду Anabel Arto. Їхня продукція – бездоганна, а відтак підійде для впевнених у собі жінок, які цінують стиль, комфорт і високу якість.

Мій бідолашний чоловік витратив час та вклав свої найкращі навички загортання подарунків, лише для того, щоб я розпакувала один кросівок,

– написала в описі до відео Джей Ті.

Партнер тіктокерки був приголомшений та розгублений. Хоч вкінці відео жінка і сміялася через такий неочікуваний "сюрприз", її чоловік, здавалося, був помітно засмучений цією ситуацією.

Підписники ж жінки, які оцінили відео та залишили понад тисячу коментарів, не могли повірити в такий промах і порадили звернутися до магазину, щоб виправити ситуацію або повернути кошти.