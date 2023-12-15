Як сталася така прикра ситуація, де чоловік заховав подарунки й чи вдалося відновити презент, розповідаємо далі.
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Як жінка спалила власні подарунки
Жінка спалила власні різдвяні подарунки. Її чоловік сховав їх від неї в духовці.
У відео, яке користувачка @kassparkk опублікувала у тікток, вона розповіла, що злякалась, знайшовши у духовці набір домашнього одягу вже після того, як її ввімкнула.
Коли ваш чоловік вважає, що гарним місцем для різдвяних подарунків є піч,
– підписала вона відео.
Жінка увімкнула духовку, не знаючи, що лавандовий комплект одягу захований всередині. Тепер її святковий подарунок зіпсований і обвуглений.
Приголомшена дружина не могла повірити, що її чоловік вирішив зберігати святкові подарунки у духовці.
Ось чому ви загортаєте подарунок одразу, коли купуєте його. Так ви можете залишити його на виду,
– написав один з користувачів тікток під відео враженої жінки.
Її чоловік пояснив у коментарях, що сховав одяг у духовці ненадовго, але у той день його не було вдома і він не зміг попередити дружину. Також він додав, що у магазині йому дозволили обміняти комплект одягу на новий.