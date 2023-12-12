Якою мала бути сукня та яке замовлення прийшло жінці, розповідаємо далі. Брак сукні зауважили безліч користувачів тікток, пише 24 Канал.

До теми Очікування та реальність: блогерка вражена сукнею, яку для неї шили два місяці

Як виглядає бракована сукня

Англійська блогерка Лорен Лілі Лі замовила ефектну святкову сукню для цьогорічної різдвяної вечірки. Однак, як вона каже, "щось пішло не так" і замість розкішного вбрання жінка отримала брак.

Кадрами сукні, яку вона придбала в онлайн-магазині Boohoo, інфлюенсерка поділилась у тікток.

На відео Лорен міряє вбрання перед дзеркалом, а для порівняння показує в кутку рекламне фото моделі у такому самому одязі.

Це сукня, яку я замовила,

– підписала зображення жінка.

Як виглядає бракована сукня: дивіться відео

Вона додала, що річ продавалася у чотирьох різних кольорах за знижкою та обійшлася їй у 24 долари.

Ми живемо у світі мінливих трендів та постійних змін. Однак є речі, що залишаються вічною класикою. Наприклад, комплекти білизни та аксесуари від Anabel Arto, які ніколи не втратять своєї актуальності.

Жінка також продемонструвала величезний розріз ззаду сукні, що оголював її сідницю. При цьому блогерка зауважила, що складки на вбранні спереду вдало прикривають живіт, однак це не зовсім та сукня, яку вона замовила.

Тепер брак побачили всі,

– відповіли їй у коментарях користувачі тікток.

Відео інфлюенсерки зібрало понад 63 тисяч переглядів та безліч вподобань.

Я замовляла таку саму сукню, але у зеленому кольорі, і мала аналогічну проблему,

– написала під роликом інша користувачка мережі.

Вона додала, що їй довелося зашити виріз, і тепер все чудово.