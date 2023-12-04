Якою мала бути сукня та яке готове замовлення прийшло блогерці, розповідаємо далі. Це дивовижна історія, де очікування зовсім не відповідає реальності.

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Як виглядає сукня, що зовсім не відповідає очікуванням

Блогерка придбала золоту вечірню сукню з відкритими плечима в онлайн-продавця та була неприємно приголомшена, коли отримала своє замовлення. Воно зовсім не відповідало початковим фото.

Ніколи більше не замовлятиму в них, бо що це за шахрайський магазин? Я хочу повернути гроші й щоб їх закрили. Скількох інших людей вони обманюють? Скільки інших робіт дизайнерів вони крадуть?,

– каже 30-річна Аніта Мвірукі.

Інфлюенсерка із Сіетла розповіла, що вона замовила золоту сукню за 79 доларів 10 вересня та отримала свій товар 30 листопада. Минулого тижня вона показала вбрання для своїх підписників у тікток та зібрала понад 700 тисяч переглядів. Глядачі були вражені тим, наскільки очікування не збіглося з реальністю.

Як виглядає сукня, яку отримала блогерка: дивіться відео

Я побачила, що цю сукню продають за попереднім замовленням. Коли я чую та бачу "попереднє замовлення", це змушує мене думати, ніби на річ збираються витратити час, щоб справді зробити продукт якісним. Я чекаю. Хороші речі приходять до тих, хто чекає,

– ділиться Аніта.

Дівчина розповідає, що приблизно через місяць після оформлення замовлення вона надіслала електронного листа магазину з питанням, коли чекати її товар. У відповіді йшлося, що компанія цінує терпіння Аніти, однак "може знадобитися ще 2-3 тижні, щоб підготувати сукню".

Я сказала собі: "Вау, вони справді наполегливо, невтомно працюють, щоб зробити цю сукню просто поцілунком шеф-кухаря". Виявилося, що я не знаю, що вони робили останні два місяці. Не знаю. У мене так багато запитань,

– акцентує блогерка.

Вона додала, що бренд попросив її надіслати фото невідповідності, щоб "розв'язувати цю проблему". Дівчина налаштована це зробити й "не може дочекатися, щоб надіслати фотографії".