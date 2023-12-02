Мода мінлива, тож тренди змінюються кожного сезону. Взимку 2023-2024 року модними будуть декілька фасонів.

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Об'ємні сукні

Сукня-балон або "повітряна куля" повертається цього сезону. Jacquemus використовують свою уяву та романтизм, додавши мінісукні у формі повітряної кулі різних кольорів у свою колекцію. Бренди грають з ностальгією та представляють короткі сукні з принтами, які відсилають до образів наших ляльок або навіть нас самих у дитинстві.

"Голі сукні"

Ці моделі зʼявилися на найважливіших червоних доріжках світу, а також заслужили своє місце на найвпливовіших подіумах. Дизайнери грають з текстурами тканин і драпіруванням, представляючи ідеальний варіант, що оголює спідню білизну.

Сукні в смужку

Принт у тонку смужку є одним із найпопулярніших у 2023 році, і, окрім того, що він є типовим варіантом для жакета, він зʼявився і на сукнях. Цей візерунок завжди уособлював такі цінності, як професіоналізм, оскільки його використовували для офісу. Стереотипи пішли в минуле, і ці смужки тепер готові підкорити будь-яку сферу, навіть вуличний стиль.

Сукні із заниженою талією

Одним із найпопулярніших трендів на подіумі, який найбільше виділяється ухилом до стилю 1920-х років, є розріз від талії до висоти стегон, який візуально подовжує тулуб. Така занижена талія грає з оптичними ілюзіями, створюючи дуже стильний ефект.