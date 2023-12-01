Як сучасно та трендово прикрасити ялинку цьогоріч, чому у моді опинилися банти, а також як виглядають ялинки зумерів, розповідаємо далі.

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Як трендово прикрасити ялинку

Цього року весь світ був зачарований дівчатами. Шалену популярність отримав фільм “Барбі”, Тейлор Свіфт збирала величезні стадіони, а м’які банти опинилися знову у моді. Наприкінці ж року ця грайлива, але елегантна прикраса, вийшла за межі фешен-трендів і перекочувала у світ декору.

Пошуковий запит "різдвяні ялинкові банти" набрав у тікток понад 10 мільярдів переглядів. Користувачі соцмережі з усього світу закуповують рулони органзи або атласу, щоб прикрасити свої ялинки відповідно до сучасного тренду.

Так, замість того, щоб "мати справу з безліччю великих і громіздких прикрас", інфлюенсерка Саманта Міллер прикрасила своє дерево модними бантами.

Добре, що банти дуже естетичні та виглядають акуратно,

– додала вона, показуючи своє велике замовлення стрічок з Amazon.

Дівчина прикрасила свою ялинку бантами, дотримуючись палітри кольорів – чорного та слонової кістки.

Як виглядає ялинка з бантами: дивіться відео

Мода на банти в новорічному декорі дуже різноманітна. Використовують як нейтральні кольори – чорний, білий, зелений або сірий, так і більш яскраві – монохромний рожевий або червоний.

Як виглядає ялинка з рожевими бантами: дивіться відео

Водночас тренд на банти є кардинально протилежним від того, що цьогоріч пропонують прихильники різдвяного максималізму. Вони закликали повернутися до декору, який викликає ностальгію: різноколірних вогників, яскравого та різнобарвного пакування подарунків, мішури.

Однак, незалежно від того, як молоде покоління прикрашає своє святкове дерево, більшість з них віддає перевагу справжній, а не штучній ялинці.