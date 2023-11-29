Для цього не обов'язково витрачати великі гроші. Деякі елементи можна зробити власноруч. 24 Канал знайшов цікавий метод, який допоможе зробити сніжинки для зимового декору з простих елементів, що є у кожному домі.

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Як зробити цікаві сніжинки власноруч

Для того, щоб зробити оригінальні та об'ємні сніжинки своїми руками знадобиться лише кілька складових – ватні палички, клей, вата або пухнасті нитки. На створення прикрас піде не більше 15 – 20 хвилин.

Лайфхаком цікавого декору у тікток поділась користувачка Сара Наемі. Вона займається рукоділлям та знімає відео з цікавими способами виготовлення домашніх прикрас.

Для виготовлення сніжинок за її методом варто взяти клей-пістолет, зробити ним краплю на папері для випікання та викласти ватні палички у формі сніжинки, як це показано на відео. Готову конструкцію слід буде зафіксувати клеєм.

Як зробити сніжинки з ватних паличок: дивіться відео

Коли каркас сніжинки буде готовий, його необхідно обмотати ватою. Також для цього можна використати будь-які пухнасті та об'ємні нитки.

Такі сніжинки можна повісити на ялинку, прикрасити ними дім або навіть зробити з них гірлянду, нанизавши на довгу нитку. До речі, для того, що сніжинка світилася, довкола неї можна обернути нитку вогників.

