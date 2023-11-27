24 Канал знайшов цікаву ідею, що допоможе вам оригінально прикрасити ялинку. Для цього способу знадобиться лише одна проста та зовсім не коштовна річ. Що ж це таке — читайте далі.

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Як цікаво прикрасити ялинку

Оригінально прикрасити ялинку цієї зими може допомогти дуже незвична річ — пластикові затяжки. Лайфхаком для нетипового декорування у тікток подівся користувач @marclyubchyk.

Для того, щоб прикрасити ялинку за допомогою пластикових затяжок, треба на кожну з них нанизати кілька кульок, створюючи своєрідні букетики. Найкраще – комбінувати різні за розміром та кольором кулі.

Важливо також скріпити затяжки так, щоб їх було зручно вішати на ялинку. Коли композиції з куль будуть готові, можна прикрашати святкове дерево.

Як прикрасити ялинку за допомогою пластикових затяжок: дивіться відео

Додамо, нещодавно 24 Канал розповідав, де найкраще ставити ялинку. Цікаво, що зазвичай ялинки розміщують під вікном, щоб їх було видно на вулиці. Однак насправді для них є більш вдале місце.