24 Канал зібрав п'ять ідей подарунків для друзів, які можна подарувати у День святого Миколая. Гарантуємо: у цьому переліку ви точно знайдете ідеальний варіант для своїх близьких.

Читайте також Що подарувати на новосілля: ідеї корисних та затишних подарунків

Затишний декор

День святого Миколая розпочинає цикл зимових свят, які неможливо уявити без домашнього затишку. Гарним подарунком можуть стати дрібнички, які допоможуть створити вдома святкову атмосферу та подарують відчуття тепла. Обрати можна свічки та свічники для них, гірлянди, аромадифузори із запахом ялинки, кориці чи цитрусових, пледи та невеличкі диванні подушки. Усе, що прийде вам на думку та пасуватиме до дизайну домівки вашого друга, можна дарувати сміливо.

Майстерклас

Якщо ваші друзі обожнюють пробувати нове, сертифікат на відвідування майстеркласу стане для них приємним подарунком. Тут найкраще відштовхуватися від інтересів, які є у товаришів. Вибір же є величезний: від майстеркласів з приготування коктейлів та різних страв, до воркшопів з гончарства, вишивки та малювання.

Доповнення для хобі

Більшої приємності для тих, хто має якесь захоплення, ніж матеріали та корисні інструменти, годі й шукати. Пригадайте, які хобі мають ваші друзі й ідеї подарунків більше не доведеться вигадувати. Якщо це малювання, можна обрати фарби, олівці, блокноти для скетчів чи навіть придбати мольберт.

Якщо ж друзі захоплюються геймінгом, гарним варіантом стане комп'ютерна мишка, навушники чи подарунковий сертифікат у Steem. Для любителів вишивки можна обрати нитки чи набір, наприклад, для вишиття сорочки. З книголюбами ж взагалі усе просто – вони будуть раді новій книзі чи сертифікату у книгарню. Дізнайтеся, що обожнюють ваші друзі, і дайте волю своїй фантазії.

Найкращі подарунки — зроблені з любов'ю / Фото Pexels

Настільна гра

Настільні ігри стануть гарним подарунком для друзів, які обожнюють розваги та пригоди. Подаруйте їм можливість досліджувати нові світи, захопливо проводити час у компанії та ніколи не нудьгувати. Зараз існує величезне різноманіття настільних ігор, як лише для двох учасників, так і для великих товариств. До речі, раніше 24 Канал розповідав про забавки, що не залишать байдужими ні маленьких, ні дорослих гравців.

Смаколики

Фрукти, солодощі, горішки чи корисні снеки – усе це може бути як самостійним подарунком, так і гарним доповненням до іншого презенту. Головне – обрати смаколики, які ваші друзі точно полюбляють. Навіть якщо це буде набір ковбасок до пива, нехай цей подарунок покаже те, що ви добре знаєте уподобання свого товариша. До речі, якщо вирішите зробити смаколики основним подарунком, можна створити тематичний бокс – обрати, наприклад, солодощі до кави, мед, лимон та сушені трави до чаю, чи створити кошик екзотичних фруктів.