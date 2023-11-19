Коли ваші друзі, родичі або знайомі переїжджають до нової квартири чи будинку, найкраще що можна зробити, — обрати для них подарунок, котрий буде корисним у побуті чи допоможе перетворити нове житло на справжній теплий та привітний дім. 24 Канал пропонує цікаві ідеї подарунків на новосілля, серед яких ви обов’язково знайдете вдалий варіант на будь-який бюджет.

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Ароматична свічка

Це незамінні аксесуари для створення домашнього затишку. Однак ще більш особливу атмосферу в домівці можуть створити саме ароматичні свічки. Оберіть улюблені запахи власників нового помешкання або аромат, що найбільше відповідає порі року. Такі свічки наповняти приміщення, яке тільки обживають, теплом та комфортом.

Cвічка — гарний аксесуар для домашнього затишку / Фото Pexels

Лампа

Зараз існує велике різноманіття ламп. На подарунок можна обрати, як більш класичний варіант настільної лампи чи торшера, так і дизайнерські варіанти абсолютно різної форми з кольоровим чи звичайним освітленням. Усе залежить від стилю помешкання та уподобань новоспечених власників. Найкращим буде варіант, що гарно пасуватиме до інтер'єру та відповідатиме вподобанням мешканців.

Кольорова лампа додасть барв у буденне життя / Фото Pexels

Букет з сухих квітів

Букет квітів — завжди гарний варіант для того, щоб наповнити помешкання приємним ароматом та красою. Однак проблема цього варіанту у недовговічності подарунка. Щоб виправити таку прикрість, можна обрати букет з сухих квітів. Такий подарунок матиме не менш приємний запах, але радуватиме око власників нової домівки набагато довше.

Сухі квіти дарують не менш приємний аромат за букети з живих квітів / Фото Pexels

Посуд

Ця категорія дає велику можливість розгулятися фантазії. Подарувати можна: набір столового приладдя, тарілки, чашки, різноманітні келихи, гарні каструлі або сковорідку, посуд для зберігання чи подрібнювач для спецій, джезву для любителів кави чи навіть шейкер для приготування коктейлів. Вибір залежить від потреб, які є у тих, кому обираєте подарунок та вашого бюджету. Найкращий варіант — поцікавитися, яке кухонне приладдя було б корисним, а далі можна обирати стриманіші варіанти посуду чи яскраві та оригінальні вироби.

Посуд — універсальний подарунок / Фото Freepik

Диванна подушка

Ніщо так не створює відчуття комфорту, як кілька невеликих подушок на дивані, на яких можна відпочивати після довгого дня. Оберіть на подарунок таку, що гарно пасуватиме під дизайн помешкання, або буде тематичною, наприклад присвяченою зимовим святам, в осінньому стилі чи матиме цікавий та милий напис.

Невеликі подушки можуть стати гарним доповненням до інтер'єру / Фото Pexels

Свічник

Такий подарунок буде ідеальним варіантом для любителів свічок та додасть особливої краси вечорам при свічках. Тим більше, що обрати можна як варіанти свічників з мас-маркету, так і вироби ручної роботи у народному чи сучасному стилі.

Свічник — це ідеальний подарунок для поціновувачів домашнього затишку / Фото Pexels

Кімнатна квітка

Кімнатні квіти завжди додають свіжості та затишку. Навіть найменші рослинки радують око, особливо у похмурі осінні та зимові дні. Найкращим варіантом подарунка ж буде квітка, за якою не складно доглядати, яка гарно пасуватиме до інтер'єру та не займатиме забагато місця в помешканні.

Квітка щодня радуватиме око та додаватиме кольорів у похмурі днів / Фото Pexels

Ваза

Ваза може одночасно слугувати гарним предметом інтер'єру і бути корисною у побуті, особливо для тих, хто обожнює квіти. До речі, цей варіант презенту можна об'єднати з букетом із сухоцвітів та подарувати вже готову композицію.

Навіть порожня ваза — це гарна прикраса у домівці / Фото Pexels

Постіль

Засинати на свіжій постелі — це суцільне задоволення. І подарувати таку приємність — гарний варіант для презенту на новосілля. Найголовніше — обрати якісний матеріал та дизайн, що пасуватиме до нової спальні.

Новенька постіль — універсальний подарунок, що точно стане у пригоді / Фото Pexels

Аксесуари для ванної

Дозатори для мила та шампунів, склянки для щіток, підставки для мила, органайзери для косметики чи гігієнічних засобів — щось з цього точно може стати гарним подарунком на новосілля. Такі дрібнички для ванної не тільки корисні для ефективного використання простору, а й зроблять кімнату гарною та затишною.

Маленькі дрібнички для ванної зроблять життя комфортнішим / Фото Pexels

Настільна гра

Це оригінальний подарунок, завдяки якому перші дні у новому домі будуть наповнені цікавими пригодами та сміхом. Настільна гра буде хорошим подарунком для товариських людей та сімей, що полюбляють весело проводити час разом.

Зараз існує велике різноманіття настільних ігор як для кількох гравців, так і для великої компанії / Фото Pexels

Картина чи фотографія у рамці

Картина чи фото — шматочок мистецтва, що даруватиме тепло щодня / Фото Pexel

Такий подарунок особливо сподобається поціновувачам мистецтва. Обрати можна, як картину, що вишукано доповнюватиме інтер'єр помешкання, так і пам'ятну фотографію для новоспечених власників окремо чи разом з вами. Це стане теплим спогадом, що завжди викликатиме посмішку та наповнюватиме дім історією.