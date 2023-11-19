24 Канал зібрав 5 ідей настільних ігор, що не залишать байдужими ні маленьких, ні дорослих гравців. Пропонуємо ознайомитися як з вже класичними варіантами, так і з новинками, що підкорюють серця гравців. Гарантуємо: серед них ви точно знайдете щось для себе.

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UNO

"UNO" — це популярна карткова гра з багатою історією. Вона була відомою ще у 1930-х роках під назвою "Мау-Мау", а також згодом мала назву "101" або "Чеський дурень". У 1971 році гра була запатентована під назвою "UNO". З того часу вийшла величезна кількість перевидань і тематичних випусків, які свідчать про шалену популярність і надзвичайний попит. Це і не дивно, адже процес гри в "UNO" доволі простий і, що особливо може подобатись гравцям, має безліч неофіційних варіантів правил, котрі можна застосовувати залежно від вподобань.

Крила

Це українська локалізація гри "Wingspan", що вже здобула світове визнання. У ній кожен учасник отримує змогу відчути себе справжнім орнітологом, оскільки головна ціль — влаштувати власний заповідник для рідкісних пташок. Особливістю гри є поєднання неймовірного дизайну з цікавою ігровою механікою — це створення власної ефективної комбінації з карток птахів, що приносять різні ефекти та переможні бали. Крім того, на самих картах зібрано 170 унікальних пташок Північної Америки зі своїми особливими властивостями та цікавими фактами.

Каліко

Каліко — це надзвичайно мила та цікава сімейна абстрактна гра про шиття клаптикової ковдри. Використовуючи техніку клаптикового рукоділля, гравці отримують різнобарвні клаптики й розміщують їх на своїх планшетах-ковдрах. Створюючи однотипні групи, можна заробляти ґудзики та заманювати до себе котиків. Наприкінці гри учасники здобудуть бали за виконання умов, зазначених на спеціальних жетонах цілей.

Марракеш

Це захоплива тактична настільна гра для 2 – 4 гравців. Дія гри відбувається в Марокко, в імперському місті Марракеш. Тут гравцям доведеться перевтілитися в торговців розкішними перськими килимами на великому східному ринку, і заробити якомога більше дирхамів і переможних очок.

Dixit

"Dixit" або в українському варіанті "Діксіт" — настільна гра, що має безліч шанувальників по всьому світу через прості правила та неперевершені ілюстрації на картах. Під час гри кожен учасник отримує декілька карток з малюнками й один з них оголошується Оповідачем.

Завдання Оповідача — описати одну зі своїх карток-малюнків будь-яким доступним способом. Після цього він залишає цю картку-малюнок на столі сорочкою догори. Всі інші гравці знаходять серед своїх картинок такі, що, на їхню думку, найбільш відповідають опису Оповідача, карти-картинки перемішуються і розкриваються. Тепер завдання гравців — визначити картку-малюнок, яку поклав Оповідач. Ті, хто вгадали, отримають переможні бали.