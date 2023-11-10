Однак, не потрібно засмучуватися, якщо не виходить підібрати щось цікаве. 24 Канал підготував добірку ідей на цю тему. Чим можна зайнятися на вихідних у сімейному колі – читайте у матеріалі.

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Пограйте в щось разом

Почнемо з класики. Діти завжди у захваті від ідеї пограти в щось, та й дорослі люблять розважитись. Тож це просто безпрограшний варіант.

Варіанти ігор для сімейного дозвілля:

PlayStation чи комп'ютерні ігри;

настільні ігри, зокрема "Монополія", "Вибухові кошенята", UNO, "Хто я?" та інші;

класика: шахи чи шашки;

руханки та активні ігри: хованки на природі або вдома, квач, вікторини й тому подібне.

Можна пограти в улюблені комп'ютерні ігри з дітьми / Фото Pexels

Влаштуйте велопрогулянку

Прогулятися містом чи виїхати за його межі – завжди хороший спосіб відпочити. Однак, щоб зробити таке дозвілля ще цікавішим та кориснішим – рекомендуємо влаштувати сімейну велопрогулянку.

Фізична активність позитивно впливає на самопочуття та імунітет. Крім того, під час спорту посилюється вироблення гормонів щастя (відомих як ендорфіни) та зменшується рівень гормонів стресу (адреналіну та кортизолу).

Робота, відпочинок, дім та хобі – де б не була сучасна жінка, важливо, щоб вона почувалася комфортно та впевнено. Саме тому виробник нижньої білизни Anabel Arto пропонує широкий асортимент товарів, які підійдуть як для романтичної вечері, так і для активних вихідних.

Покататися на велосипедах разом – хороша можливість з користю провести час / Фото Pexels

Приготуйте гарбузовий або яблучний пиріг

А у холодні, дощові дні, коли погода заохочує залишитись вдома, можна присвятити час спільному приготуванню смаколиків. До слова, діти особливо полюбляють гратися з тістом, тож чудовою ідеєю буде спекти щось.

Осінь – сезон гарбузових та яблучних пирогів. Тож беріть малечу, обирайте улюблений рецепт і гайда на кухню – позитивні емоції та хороший настрій гарантовано!

Спільне приготування смаколиків – зближує / Фото Pexels

Марафон улюблених фільмів чи мультиків

Можна підготувати попкорн та інші ласощі, до прикладу вищезгаданий пиріг із гарбуза чи яблук. Зваріть тепле ароматне какао з маршмелоу.

Оберіть декілька ностальгічних фільмів, які давно хотіли передивитися. Також можна влаштувати справжній марафон по перегляду мультфільмів Disney та Pixar. Як варіант – увімкніть Гаррі Поттера та насолоджуйтеся магією Гоґвортса.

Влаштуйте день перегляду улюблених кінострічок та мультфільмів / Фото Pexels