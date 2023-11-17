24 канал з'ясував, якими свічки бувають, як їх обирати та що робити, щоб вони горіли якомога довше. Ці поради точно допоможуть не помилися у виборі та придбати для себе чи на подарунок найкращий варіант.

Читайте також Маленькі, але важливі: 5 дрібничок, які допоможуть створити атмосферу

Які свічки бувають

Найбільш популярними є воскові, стеаринові, парафінові та гелеві свічки.

Воскові свічки є найбільш екологічними та безпечними. Такі свічки горять без кіптяви та різкого запаху, мають приємний медовий аромат, адже виготовляють ​з натурального бджолиного воску. Найменші з них можуть горіти близько години. Попри це коштують воскові свічки недешево. Усе через вартість сировини.

Стеаринові свічки теж належать до воскових, однак їх роблять із рослинного воску. Для виробництва таких свічок можуть використовувати рослинні олії — пальмову, соєву, кокосову. Ці свічки відрізняються матовістю, а також при горінні виділяють концентрований аромат. Найменші свічки із рослинного воску горять до 45 хвилин і є дешевшими за вироби з бджолиного воску.

Парафінові свічки роблять з матеріалу, який є продуктом перероблення нафти. Він має неприємний запах, тому парафін очищують та ароматизують. Такі свічки можуть давати доволі багато кіптяви, якщо парафін очистили погано. Також найменші з них горять зовсім недовго — орієнтовно пів години. Натомість перевагою таких свічок є низька вартість.

Гелеві свічки є більш безпечною альтернативою парафіновим. Їх виробляють з гелеподібних мінеральних олій або гелеподібних синтетичних вуглеводнів. У такі свічки часто додають декоративні наповнювачі, які під час горіння можуть виділяти неприємний запах та легко спалахують. Горять же ці свічки, залежно від розміру, близько 4 годин.

Є воскові, стеаринові, парафінові та гелеві свічки / Фото Pexels

Як обрати свічку

Під час вибору свічки варто виходити з того, для яких функцій її планують використовувати: як джерело світла, на випадок відсутності електроенергії, для створення затишку чи як ароматизатор для приміщень. Залежно від цього можна обрати найкращий варіант, враховуючи ціну, якість матеріалу та час горіння.

Якщо обирати свічку як джерело світла, слід звернути увагу на такі особливості:

Парафінова свічка коштуватиме найдешевше та знайти її буде найлегше. Проте вона даватиме найменш яскраве світло, виділятиме кіптяву та матиме найменший час горіння.

Воскова свічка буде екологічною, забезпечить рівне і яскраве світло, приємний запах, а також горітиме довше. Однак тут важко знайти бюджетний варіант.

Стеаринова свічка не буде значно дешевше від воскової, горітиме майже так само довго, але залежно від матеріалу виготовлення може мати свої недоліки. До прикладу, свічки з пальмового воску горять практично без запаху, але доволі крихкі, а свічки з соєвого воску мають приємний запах, але під час горіння можуть стати рідкими.

Гелеві свічки горітимуть довше за всі інші. Їхній мінус лише у вартості — така свічка коштуватиме найдорожче.

Водночас якщо свічка потрібна для створення затишку та аромату, варто зосередитися на виробах з натурального воску та ефірних олій. По-перше, саме з бджолиного воску роблять найбільше ароматичних свічок. А по-друге, вони поступово вивільнюють приємні аромати та не будуть надто нав'язливими.

Обираючи ароматичну свічку, потрібно розуміти, що хороші вироби не бувають дешевими, адже над ними іноді працюють цілі команди парфумерів, котрі добирають ідеальні поєднання запахів. Також і самі матеріали часто коштують немало.

Що ж до запахів, тут найкраще орієнтуватися на власні вподобання. Можна також враховувати пору року, коли свічка буде використовуватися. Восени та взимку варто обирати свічки з запахом кардамону, гвоздики, імбиру, сандалу. Не зайвими будуть також і солодкі ноти шоколаду та ванілі, хвойні аромати. Навесні ж та влітку кращими варіантами будуть кокосові, ментолові та м'ятні запахи, аромат морського бризу.

Крім цього, важливим аспектом є те, у якому приміщені горітиме свічка. Для спальні найкращі підійдуть солодкуваті й спокійні, м'які запахи, для ванної — свіжі аромати, що бадьорять, або запахи лаванди, кориці чи жасмину, що розслабляють.



Ароматичні свічки створюють особливу атмосферу вдома / Фото Pexels

Що варто робити, аби свічка горіла довше

Звичайно, час горіння залежатиме від матеріалу виготовлення та розміру, однак є кілька порад, які допоможуть правильно користуватися свічкою та продовжити час її горіння:

Не можна палити свічки кілька хвилин. Найкраще дати їй горіти щонайменше пів години або годину. Це допоможе уникнути утворення поглиблення навколо гніту. Таким чином свічка буде горіти більш рівномірно і довго.

Не варто задувати свічки. Так гніт деякий час тліє й димить, що псує його. Гасити свічку краще спеціальним ковпаком.

Слід підрізати гніт перед кожним використанням. Таким чином свічка горітиме рівномірно, бо температура та висота полум’я не будуть надто високими.

Якщо ви бажаєте створити по-справжньому затишну атмосферу в помешканні, варто почати з якісного та зручного домашнього одягу. Допоможе з цим український бренд Anabel Arto, де представлена спідня білизна та вбрання для дому. Кожен виріб бренду підкреслює стиль та дарує відчуття затишку.