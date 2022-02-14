Попри свій вік, бабуся активно користується соцмережами. До прикладу, за її сторінкою у твітері стежать понад 12 тисячі підписників. Нещодавно вона похизувалася там своїм колечком від коханого – і "зірвала куш". Допис набрав аж мільйон лайків!

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Керол не вірила, що зможе вийти заміж

Це не перший чоловік у житті Керол. З попереднім вона розлучилася через його сімейні зради, попри десятиліття спільного життя. Сталося все три роки тому, коли жінці було 70.

З того часу Керол не думала, що зможе знайти свою другу половинку. Цікаво, деякі коментатори спершу гадали, що жінка овдовіла.

Життя – дуже дивна річ. Після чотирьох десятків років у шлюбі, не думала, що стану самотньою у 70. І точно не сподівалася, що знайду справжнє кохання в 73 роки. Ще й під час пандемії. Але це сталося! – розповідає Керол.

73-річна Керол Мак нещодавно вийшла заміж / Фото твітер Керол Мак

Просто з цікавості жінка зареєструвалася у кількох додатках та сайтах для знайомств. Керол зізнається – це був корисний досвід. Люди часто писали різні дурниці. Утім, їй вдалося познайомитися там з майбутнім чоловіком – професором, який працює у коледжі.

Гадаю, що мені пощастило. Я розмістила свій профіль, отримала багато дивних повідомлень, доки не знайшла хорошу людину мого віку. Це був професор коледжу, у якого схожі релігійні погляди. Таке стається, але це справжня рідкість, – пише Керол.

Обручка, яку подарував коханий / Фото твітер Керол Мак

Зараз вони живуть в різних містах, але збираються з’їхатися, як тільки буде відповідна нагода.