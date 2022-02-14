Несмотря на свой возраст, бабушка активно пользуется соцсетями. К примеру, за ее страницой в твиттере следят более 12 тысяч подписчиков. Недавно она похвасталась там своим колечком от любимого – и "сорвала куш". Пост набрал миллион лайков!

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Кэрол не верила, что сможет выйти замуж

Это не первый мує в жизни Кэрол. С предыдущим она развелась из-за его измен, несмотря на десятилетия совместной жизни. Случилось все три года назад, когда женщине было 70 лет.

С тех пор Кэрол не думала, что сможет найти свою вторую половинку. Интересно, некоторые комментаторы сначала думали, что женщина овдовела.

Жизнь – очень странная вещь. После четырех десятков лет в браке, не думала, что стану одинокой в ​​70. И точно не ожидала, что найду настоящую любовь в 73 года. Еще и во время пандемии. Но это вышло! – рассказывает Кэрол.

73-летняя Кэрол Мак недавно вышла замуж / Фото твиттер Кэрол Мак

Просто из любопытства женщина зарегистрировалась в нескольких приложениях и сайтах для знакомств. Кэрол признается – это был интересный опыт. Люди часто писали разные глупости. Впрочем, ей удалось познакомиться там с будущим мужем – профессором, работающим в колледже.

Думаю, мне повезло. Я разместила свой профиль, получила много странных сообщений, пока не нашла хорошего человека моего возраста. Это был профессор колледжа, у которого похожие религиозные взгляды. Такое происходит, но это настоящая редкость, – пишет Кэрол.

Обручальное кольцо, которое подарил любимый / Фото твиттер Кэрол Мак

Сейчас они живут в разных городах, но собираются съехаться, как только будет подходящий случай.