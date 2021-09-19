Власник бару – дідусь футболіста Андрес (саме на його честь назвали онука), розповідає, що його відкрили завдяки таланту онука.

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Сім’я Андреса займалася фермерством та продавала виноград кооперативу регіону Манчуелла (DO Manchuela). Але у 2000 році 16-річний онук переслав додому першу зарплату із "Барселони", і на сімейній нараді було вирішено вкласти всі гроші в бізнес.

Луан – невеликий винний бар, де розливають вино лише тоді, коли грає Андрес Іньєста / Фото restaurantguru

Через 10 років, у 2010 року коли Андрес Іньєста одним ударом зробив Іспанії Чемпіоном світу з футболу винарня Bodega Iniesta випустила перші дві лінійки власних вин. Легкі й доступні Corazon Loco та складні і дорожчі Finca el Carril.

Виноградники Андреса Іньєсти / Фото інстаграм bodegainiesta

"Ми одразу вирішили робити зіркове вино за незірковими цінами", – розповідає Андрес.

На питання, чи планує він заробляти на вині після футбольної кар’єри, Іньєста відповідає, що якби мав суто комерційний інтерес, то купив би винарню у регіоні Ріоха. Йому важливо відчувати зв’язок із землею, де він виріс, тому він робить ставку на місцевий сорт Бобаль.

Цей танінний червоний сорт став основою для вина Finca El Carril Paolo Andrea, названого на честь сина Андреса. "Сорт має потенціал і з часом вино буде мужніти, як мій син," – розповідає про нього футболіст.

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Кажуть, що навіть перехід Андреса Іньєсти у 2018 році у японський клуб "Віссел Кобе" пов’язаний із вином – він поїхав на інший край світу, що знайти нових покупців для своїх вин у Азії.

Хай там як, Сомельє в зелених штанях бажає вам чудових літніх днів та не менш яскравих вин.