Унікальний випадок міг би й не статися, якби не цікавий збіг. 76-річна Гаррієт Картер та 73-річна Лінда Хоффман практично одночасно звернулися до компанії, яка проводить генеалогічні дослідження. Вони пройшли ДНК-тест – і знайшли один одного.

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Після результатів старша сестра Гаррієт написала до Лінди в соцмережах. Жінка розповіла, що їхні тести повністю збіглися.

Гаррієт відправила мені повідомлення: "Гадаю, ми можемо бути родичами". Результати тестування збіглися на 100%. Батьки взагалі про це нікому не говорили, – говорить пані Хоффман.

Як виявилося, батьки народили Гаррієт, коли їм було всього 18 років. Вони ще не були готові до такої відповідальності, тому віддали дівчинку на всиновлення. Вже через три роки у них з’явилася Лінда, від якої вони не відмовилися.

Цікаво, що батьки взагалі нікому не говорили про цю таємницю. А Гаррієт ніколи не знала, що її вдочерили. Жінки були шоковані, коли про це дізналися. Але зустрілися вони не так швидко.

76-річна Гаррієт та 73-річна Лінда / Скриншот ютуб Denver7

Сестри не змогли одразу побачитись через карантин, тому просто спілкувалися телефоном. Але в грудні 2021 року Гаррієт таки прилетіла до Лінди із Каліфорнії в Колорадо.

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Як зустрілися сестри: дивіться відео

Під час зустрічі сестри роздивлялися старі сімейні фотографії, а згодом поїхали до Лінди додому. Жінки пообіцяли одна одній, що спробують якнайчастіше спілкуватися. За більш ніж 70 років розлуки їм точно є що розповісти!