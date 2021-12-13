Уникальный случай мог бы и не произойти, если бы не интересное совпадение. 76-летняя Харриет Картер и 73-летняя Линда Хоффман практически одновременно обратились в компанию, которая проводит генеалогические исследования. Они прошли ДНК-тест и нашли друг друга.
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После результатов старшая сестра Харриет написала Линде в соцсетях. Женщина рассказала, что их тесты полностью совпали.
Харриет отправила мне сообщение: "Думаю, мы можем быть родственниками". Результаты тестирования совпали на 100%. Родители вообще об этом никому не говорили, – говорит госпожа Хоффман.
Как оказалось, Харриет родилась, когда родителям было всего 18 лет. Они еще не были готовы к такой ответственности, потому отдали девочку на удочерение. Уже три года спустя у них появилась Линда, от которой они не отказались.
Интересно, что родители вообще никому не говорили об этой тайне. А Харриет никогда не знала, что ее удочерили. Женщины были в шоке, когда об этом узнали. Но встретились они не столь быстро.
76-летняя Харриет и 73-летняя Линда / Скриншот ютуб Denver7
Сестры не смогли сразу увидеться из-за карантина, поэтому просто общались по телефону. Но в декабре 2021 года Харриет прилетела в Линду из Калифорнии в Колорадо.
Как встретились сестры: смотрите видео
Во время встречи сестры рассматривали старые семейные фотографии, а затем поехали к Линде домой. Женщины пообещали друг другу, что попытаются как можно чаще общаться. За более чем 70 лет разлуки им точно есть что рассказать!