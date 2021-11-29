Батько покинув доньку на даху, щоб довести свою правоту

17-річна дівчина застрягла на даху власного будинку. Вона попросила батька про допомогу, проте він не поспішав врятувати доньку.

Чоловік пояснив, що не раз просив доньку бути обережною і не виходити на дах, проте вона його не слухала. Коли дівчині знадобилась допомога, він вирішив її провчити та довести свою правоту.

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Дівчина застрягла на даху, а батько їй не допоміг

37-річний чоловік розлучений зі своєю дружиною, тому донька проводить з ним 2 днів в тиждень і кожні вихідні. Вікно з її кімнати виходить на дах, тому вона полюбляє виходить туди, аби провести час наодинці чи з друзями. Всупереч любові доньки до цього місця, чоловік неодноразово застерігав її та просив не вилазити туди самостійно, адже будинок високий і це може бути небезпечно. Коли донці все ж знадобилась допомога, тато не відразу помчав додому.

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Вона зателефонувала батькові, і попросила негайно приїхати. Він відповів, що "невдовзі" буде вдома, але приїхав через 2 години. За цей час дівчина встигла зателефонувати своїй матері і та була дуже обурена.

З нашою дочкою все добре, і мене не було так довго, але її мама і навіть моя донька кажуть, що я ставлю свою потребу довести щось вище за добробут дитини,

– пояснює чоловік.