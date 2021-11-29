мужчина объяснил, что не раз просил дочь быть осторожной и не выходить на крышу, однако она его не слушала. Когда девушке понадобилась помощь, он решил ее проучить и доказать свою правоту.

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Девушка застряла на крыше, а отец ей не помог

37-летний мужчина разведен со своей женой, поэтому дочь проводит с ним 2 дня в неделю и каждые выходные. Окно из ее комнаты выходит на крышу, поэтому она любит выходить туда, чтобы провести время наедине или с друзьями. Вопреки любви дочери к этому месту, мужчина неоднократно предостерегал ее и просил не вылезать туда самостоятельно, ведь дом высок и это может быть опасно. Когда дочери все же понадобилась помощь, папа не сразу помчался домой.

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Она позвонила отцу и попросила немедленно приехать. Он ответил, что "вскоре" будет дома, но приехал через 2 часа. За это время девушка успела позвонить своей матери, которая была возмущена.