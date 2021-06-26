Пікантну історію із життя своєї сім’ї анонімно розповіла користувачка ресурсу Reddit. Вона разом із чоловіком випадково дізналася про особливу роботу свого сина. Сталося це за досить кумедних обставин.

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Жінка пояснила, що в їхній сім’ї дуже довірливі та близькі стосунки. Тому вона не вважає проблемою, що її чоловік час від часу може розслабитися за фільмом для дорослих. Та нещодавно перегляд завершився певним конфузом.

Мій чоловік не міг перестати сміятися. Він подзвонив мені і розповів, що один із акторів виглядаємо точнісінько як наш син. Він пообіцяв показати мені це ввечері. Що могло піти не так? Абсолютно все! Коли чоловік повернувся з роботи, ми посміялися над зовнішньою схожістю молодих людей і забули про це, але до наступного разу, – пише жінка.

Пікантне відео дещо схвилювало чоловіка, тому наступного дня він ще раз його переглянув. Цього разу питань було більше, ніж відповідей. Батько зауважив, що в хлопця на екрані таке саме татуювання, як і в сина. Оце так поворот!

Батьки вирішили передивитися відео / Фото Pixabay

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"Чоловік покликав мене і показав екран. На тілі хлопця було татуювання, яке ми багато разів бачили в себе вдома. Сумнівів не було, це – наш син. Мені було важко повірити, що це одна й та сама людина, яка колись кинула ключку в дівчину, яка йому подобалася. Тоді він не знав, як до неї підійти", – згадує мамуся.

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Жінка чесно зізналася, що трішки шокована від такого відкриття. Але почуття гумору дозволяє їй більш-менш прийняти такий вибір сина. Вони поки не розповіли йому про своє відкриття. Та найближчим часом збираються це зробити.