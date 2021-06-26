Пикантную историю из жизни своей семьи анонимно рассказала пользовательница ресурса Reddit. Она вместе с мужем случайно узнала об особой работе своего сына. Произошло это при довольно забавных обстоятельствах.

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Женщина объяснила, что в их семье очень доверчивы и близкие отношения. Поэтому она не считает проблемой, что ее муж время от времени может расслабиться за фильмом для взрослых. Но недавно просмотр завершился определенным конфузом.

Мой муж не мог перестать смеяться. Он позвонил мне и рассказал, что один из актеров выглядит точно как наш сын. Он пообещал показать мне это вечером. Что могло пойти не так? Абсолютно все! Когда муж вернулся с работы, мы посмеялись над внешним сходством молодых людей и забыли об этом, но до следующего раза, – пишет женщина.

Пикантное видео несколько взволновало мужа, поэтому на следующий день он еще раз его пересмотрел. На этот раз вопросов было больше, чем ответов. Отец заметил, что у парня на экране такая же татуировка, как и у сына. Вот это поворот!

Родители решили пересмотреть видео / Фото Pixabay

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"Муж позвал меня и показал экран. На теле парня была татуировка, которую мы много раз видели у себя дома. Сомнений не было, это – наш сын. Мне было трудно поверить, что это один и тот же человек, который когда-то бросил клюшку в девушку, которая ему нравилась. Тогда он не знал, как к ней подойти", – вспоминает мамочка.

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Женщина честно призналась, что немного шокирована от такого открытия. Но чувство юмора позволяет ей более-менее принять такой выбор сына. Родители пока не рассказали ему о своем открытии. Но в ближайшее время собираются это сделать.