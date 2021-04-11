Как выглядят люди, когда смотрят порно: пикантные фото, которые вас порадуют
Вы когда-то задумывались, как выглядят люди во время просмотра порно? Маловероятно. А вот фотограф Патрик Струйс организовал фотопроект, посвященный этой теме. Получилось очень оригинально.
Источник:Design You Trust
Чтобы организовать такие "порно-портреты", Патрик пригласил нескольких женщин и мужчин в студию, где они должны были просмотреть несколько пикантных видео. Он снимал их реакцию, которая получилась очень разнообразной и забавной: от шока и возмущения – до безумного восторга и настоящего удивления.
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Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Участники проекта знали, что их фотографируют. Впрочем, на фотографиях нет ни одной фальшивой эмоции. Патрик очень точно поймал удачные моменты.
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
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Может показаться, что участники фотосессии полностью обнажены. Но это совсем не так.
На самом деле девушки были в топах, а мужчины – без рубашек и футболок. Мы специально хотели показать их якобы обнаженными. Ведь люди определенным образом, не в буквальном смысле, открывают себя, когда просматривают такие видео, – объясняет Патрик Струйс.
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
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Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
Фото Patrick Struys
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Фото Patrick Struys
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