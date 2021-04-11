Вы когда-то задумывались, как выглядят люди во время просмотра порно? Маловероятно. А вот фотограф Патрик Струйс организовал фотопроект, посвященный этой теме. Получилось очень оригинально.

Чтобы организовать такие "порно-портреты", Патрик пригласил нескольких женщин и мужчин в студию, где они должны были просмотреть несколько пикантных видео. Он снимал их реакцию, которая получилась очень разнообразной и забавной: от шока и возмущения – до безумного восторга и настоящего удивления.

Интересно Он и не мечтал: фотограф превратил бездомного в настоящую модель – фото

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Участники проекта знали, что их фотографируют. Впрочем, на фотографиях нет ни одной фальшивой эмоции. Патрик очень точно поймал удачные моменты.

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Интересно 15 атмосферных фото бабушек и дедушек в молодости, которые погрузят вас в прошлую эпоху

Может показаться, что участники фотосессии полностью обнажены. Но это совсем не так.

На самом деле девушки были в топах, а мужчины – без рубашек и футболок. Мы специально хотели показать их якобы обнаженными. Ведь люди определенным образом, не в буквальном смысле, открывают себя, когда просматривают такие видео, – объясняет Патрик Струйс.

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

​Интересно Всегда молодая: роскошный фотопроект о самой яркой бабушке Бердичева

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

​Интересно Не отличишь от фото: художник рисует реалистичные портреты обычной ручкой

Фото Patrick Struys