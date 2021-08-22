Батько заборонив 9-річній дочці прийти на його весілля: яка причина

Чоловік не збирається брати на весілля 9-річну дочку через досить неоднозначну причину. Він з нареченою вважає, що на святі не має бути дітей.

Батько вирішив поділитися своєю історією на розважальному ресурсі Reddit. Але його жорстко розкритикували: люди не зрозуміли, як він може так ставитися до дитини.

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Він пояснив, що прожив з теперішньою жінкою три роки (колишня кохана пішла від нього саме три роки тому), і вони нарешті збираються відсвяткувати гучне весілля. Але є одна проблема: нова жінка не хоче, щоб на святі була його маленька дочка. Та й молодята бажають, щоб весілля взагалі минуло без дітей.

Моя наречена – дуже витончена людина і має досить вишукані смаки. Вона також не дуже піклується за маленькими дітьми. Це спричинило певну напругу між нею та моєю молодшою дочкою… Це весілля не підійде для дитини, і я не хочу, щоб моя наречена мала справу з моєю дочкою в найважливіший день її життя, – написав автор.

Молодша дочка дуже хотіла потрапити на весілля. Але він пояснив їй, що там будуть лише дорослі. Дитина у відповідь розплакалася: це дуже розчарувало наречену. Цікаво, що старшу дочку, якій 28 років, запросили на весілля, бо вона ладнає із його майбутньою дружиною.

Молоді вважають, що це весілля взагалі не підійде дітям / Фото Unsplash

Чоловік не думав, що таке рішення породить справжній сімейний конфлікт. Батьки назвали його "поганим батьком". Вони також сказали, що візьмуть внучку до себе на час весілля, тому не прийдуть на свято.

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Моя наречена та я вважаємо, що маємо право на весілля без дітей. Але так виходить, що через це мої батьки не зможуть прийти на весілля. Я хочу знати: правий я чи ні, – написав чоловік.

Більшість коментаторів були шоковані від такої історії. Ось найтиповіші коментарі: