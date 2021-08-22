Отец решил поделиться своей историей на развлекательном ресурсе Reddit. Но его жестко раскритиковали: люди не поняли, как он может так относиться к ребенку.

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Он объяснил, что прожил с нынешней женой три года (бывшая возлюбленная ушла от него именно три года назад), и они наконец-то собираются отпраздновать громкую свадьбу. Но есть одна проблема: новая женщина не хочет, чтобы на празднике была его маленькая дочь. Да и молодожены желают, чтобы свадьба вообще прошло без детей.

Моя невеста – очень изящный человек, она имеет достаточно изысканные вкусы. Она также не слишком заботится о маленьких детях. Это привело к определенному напряжению между ней и моей младшей дочерью... Эта свадьба не подойдет для ребенка, и я не хочу, чтобы моя невеста имела дело с моей дочерью в самый важный день ее жизни, – написал автор.

Младшая дочь очень хотела попасть на свадьбу. Но он объяснил ей, что там будут только взрослые. Ребенок в ответ расплакался: это очень разочаровало невесту. Интересно, что старшую дочь, которой 28 лет, пригласили на свадьбу, потому что она ладит с его будущей женой.

Молодожены считают, что эта свадьба вообще не подойдет для детей / Фото Unsplash

Мужчина не думал, что такое решение породит настоящий семейный конфликт. Родители назвали его "плохим отцом". Они также сказали, что возьмут внучку к себе на время свадьбы, поэтому не придут на праздник.

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Моя невеста и я считаем, что имеем право на свадьбу без детей. Но так получается, что из-за этого мои родители не смогут прийти на свадьбу. Я хочу знать: прав я или нет, – написал отец.

Большинство комментаторов были шокированы от такой истории. Вот типичные комментарии: