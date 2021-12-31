Ще зовсім трішки, і в наші двері постукає Новий 2022 рік. За східним календарем на зміну Білого Металевого Бика прийде Голубий Водяний Тигр. Цікаво, що його "правління" настане не одразу з початком нового року, а лише з 1 лютого 2022-го і продовжиться до 21 лютого 2023 року. Все це через нюанси східного календаря: там зміна епох залежить від місячного циклу. Та як би не було, головною стихією року буде вода.

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Чого очікувати від 2022-о? Тигр – могутня, відважна та дуже непередбачувана тварина. Тому будьте певні, що рік стане ще тим цікавим випробуванням. За прогнозами, це чудовий час, щоб почати щось нове: змінити професію, освоїти корисні навички, знайти для себе особливе хобі тощо. 2022 рік буде прекрасним для усіх нас, адже Тигр допомагатиме рухатися вперед та підкорювати нові вершини. Але є один нюанс! Головне – не лінуватися, а дійсно ретельно працювати над своїми мріями.

Звісно, виникатимуть багато помилок – рік не буде настільки спокійним. Астрологи кажуть, що в цей період Тигр спеціально готує для нас випробування, щоб ми могли стати сильнішими. Тому в жодному разі не бійтеся проблем. Ви їх однозначно вирішите!

Тигр любить сміливих та авантюрних, а саме такі люди часто отримують бажане. Тож ретельно працюйте над собою! Тоді цей час буде для вас особливо успішним.

А щоб 2022 рік точно був одним із найособливіших у вашому житті, ми поділимося кількома оригінальними способами, як загадати бажання у новорічну ніч, щоб воно обов'язково збулося!

Як загадати бажання на Новий 2022 рік

Попіл в ігристому вині

Цей унікальний та екстравагантний спосіб уже перевірили чимало людей. Поки годинник б'є північ, вам потрібно написати свою мрію на аркуші паперу, підпалити його за допомогою свічки, змішати попіл у келиху ігристого вина і випити до останнього 12 удару. Краще завчасно підготувати готовий аркуш та олівець, аби не робити все поспіхом!

Здійсніть свою мрію у 2022 році / Фото Unsplash

12 місяців – 12 бажань

Ще один спосіб здійснити мрію – написати 12 різних бажань на 12 окремих папірчиках. Зазвичай це потрібно робити після опівночі. Написавши всі побажання, згорніть їх та покладіть під подушку. Наступного ранку заплющте очі та витягніть один із аркушів. Те бажання, яке на ньому написане, справдиться у 2022 році! Але увага: щоб бажання здійснилося, потрібно лягати спати до 3 години ночі, поки ніч молода. Вважається, що після цього часу починається ранок, і магія зникає.

Придумайте цілих 12 бажань / Фото Unsplash

Чарівна баночка

Якщо одного бажання замало, то цей метод – для вас. Так ви зможете загадати необмежену кількість. Ритуал відбувається в останній тиждень перед Новим роком або 31 грудня. Потрібно підготувати звичайну банку і покласти в неї листочки з написаними бажаннями, а також гілочки від ялинки, конфеті, обгортки від цукерок – все новорічне та блискуче, що є під рукою. Баночку можна оформити красиво.

Під час того, як куранти проб'ють північ, закрийте банку і напишіть на ній: "Не відкривати до 2023 року". Упродовж цього часу бажання, закупорені там, будуть збуватися. Ви самі переконаєтеся, коли прочитаєте все, що написали рік тому.

Баночка, яка допоможе здійснити бажання / Фото Unsplash

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2022 – рік добробуту

Це спосіб загадати бажання матеріального достатку. Якщо в майбутньому році ви хочете отримати фінансову стабільність і кар'єрний ріст, вам слід підготувати маленькі сумки. Кількість мішків має дорівнювати останнім двом цифрам майбутнього року. Наприклад, на 2022-ий у вас повинно бути 22 сумочки.

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У кожен мішок покладіть кілька смаколиків, наприклад, фрукти або цукерки. Коли куранти б'ють північ, мовчки загадуйте бажання. Потім вийдіть на вулицю і віддайте сумки першим незнайомим людям, яких побачите. Ви повинні щиро зичити їм багатства та процвітання у новому році, щоб власне бажання збулося.

Побажайте собі хорошого добробуту у 2022 році / Фото Unsplash

Стрибай вище

Цей цікавий спосіб ідеально підходить для сім'ї чи друзів. Поки годинник б'є північ, вам потрібно стрибнути якомога вище і загадати найзаповітніше бажання. Основна хитрість полягає в тому, що воно має бути коротким, щоб встигнути прошепотіти його під час стрибка.

Один стрибок може змінити ваше життя / Фото Pixabay

Як загадують бажання на Новий рік у різних країнах

США

Щороку сотні тисяч людей з усього світу зустрічають Новий рік на Таймс-Сквер у Нью-Йорку. Усі спостерігають за кришталевою кулею, яка під час відліку спускається з 23-метрової висоти. А в першу ж секунду нового року з усіх боків починають вистрілювати конфеті (wishfetti). Це не звичайні папірці, а письмові побажання, які люди заздалегідь пишуть у спеціальному пункті на Duffy Square.

До цієї чарівної традиції можна приєднатися віртуально: напишіть у твітері чи інстаграмі своє послання з хештегом #confettiwish, і ваш папірець теж потрапить у цей особливий водоспад побажань!

Лише погляньте на цю красу: дивіться відео

Італія

В Італії існує цікава традиція із виноградом. Під час відліку потрібно з'їсти 12 виноградин та загадати своє бажання під бій курантів. Місцеві жителі вірять, що цей ритуал допоможе в наступному році: надасть сім'ї добробуту, хорошої вдачі, успіху та міцного здоров'я. Цікаво, що в тамтешніх магазинах навіть бувають спеціальні набори для цього ритуалу. Красива традиція: і бажання загадаєш, і смачненький виноград посмакуєш!

Цікаво Новий рік удвох з коханим: найкращий сценарій святкування

Німеччина

Ця традиція особливо сподобається дітям! Німці, можна сказати, буквально вриваються у Новий рік. З початком бою курантів вони вилазять на крісла, дивани, а особливо авантюрні люди навіть на столи й загадують бажання. Після останнього удару компанія дружньо зістрибує на землю, зустрічаючи свято!

Опісля всі обіймаються та вітають один одного з Новим роком. Місцеві вірять: чим гучніше свято – тим успішнішим буде наступний рік. Цікава традиція, але головне – не налякати сусідів гучним приземленням!

Чим гучніше відсвяткуєте – тим кращим буде наступний рік / Фото Unsplash

Шотландія

Місцеві жителі мають красиву сімейну традицію. Уся рідня збирається біля каміна чи просто вогнища і подумки відправляє туди увесь негатив, який був у попередньому році. Згодом усі загадують бажання, а разом з останнім ударом курантів головний член сім'ї відкриває двері будинку і проганяє усі неприємності, які трапилися з ними минулого року.

Вогонь прожене усе погане з минулого року / Фото Unsplash

Корея

У корейців свій погляд на цей процес. Тут потрібна серйозна витримка! На думку місцевих жителів, потрібно загадувати бажання на світанок після Нового року. Як тільки з'являються перші сонячні промені – одразу подумки це робимо. В такий особливий момент усі послання обов'язково збудуться. Тому, якщо забули про бажання під бій курантів, то веселимося цілу ніч і чекаємо прекрасного світанку!

Загадайте бажання на світанку / Фото Unsplash

Отож, загадуйте бажання правильно, і тоді воно неодмінно збудеться! Та головне – вірте, що усе задумане реалізується.

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