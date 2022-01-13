Знана усіма "Білявка в законі", американська акторка та продюсерка з настанням нового року вирішила змінити своє життя на краще. Вона робить акцент на правильному харчуванні, фізичній активності та саморозвитку і закликає інших.

Цікаво Чому вінтажні вина – це рідкість: як створюються Великі ігристі SHABO Grande Cuvée

4 правила здорового способу життя від Різ Візерспун

Якщо ви давно шукали натхненника, який змусив би вас змінити свій спосіб життя та додати у щоденний план кілька корисних звичок, Різ Візерспун вам допоможе. Жінка опублікувала у своєму інстаграмі відео та розповіла про план на 2022 рік. Вона вирішила поставила собі 4 цілі, які допоможуть стати їй кращою.

4 цілі від Різ Візерспун:

починати день зі склянки води;

10 хвилин ранкової прогулянки;

щодня читати 30 – 60 хвилин;

лягати спати не пізніше 22 години і відпочивати 8 годин.

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Ці прості правила – чудовий спосіб зробити тіло та мозок здоровішим у новому році. Повноцінний сон сприяє покращенню роботи серця, обміну речовин та здоров'ю шкіри. Збільшення споживання води теж позитивно вплине на самопочуття. Різ Візерспун активно працює над новим режимом дня і стверджує, що краще робити невеликі кроки для покращення, ніж ставити собі недосяжні цілі, на виконання яких необхідно багато зусиль.

Приємна новина у тому, що ці прості правила можна легко підлаштувати під будь-який режим дня, адже вони не вимагають багато часу на реалізацію. Тож для того, аби зміцнити своє здоров'я вам не доведеться витрачати чимало часу та коштів. Потрібно просто почати з маленьких кроків, які приведуть до великих результатів.