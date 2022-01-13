Известная всеми "Блондинка в законе", американская актриса и продюсер с наступлением нового года решила изменить свою жизнь к лучшему. Она делает акцент на правильном питании, физической активности и саморазвитии и призывает других.

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4 правила здорового образа жизни от Риз Уизерспун

Если вы давно искали вдохновителя, который бы заставил вас изменить свой образ жизни и добавить в ежедневный план несколько полезных привычек, Риз Уизерспун вам поможет. Женщина опубликовала в своем инстаграме видео и рассказала о плане на 2022 год. Она решила поставить себе 4 цели, которые помогут стать ей лучшей.

4 цели от Риз Уизерспун:

начинать день со стакана воды;

10 минут утренней прогулки;

ежедневно читать 30 – 60 минут;

ложиться спать не позднее 22 часов и отдыхать 8 часов.

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.

Эти простые правила – отличный способ сделать тело и мозг здоровее в новом году. Полноценный сон способствует улучшению работы сердца, обмену веществ и здоровью кожи. Увеличение потребления воды тоже положительно отразится на самочувствии. Риз Визерспун активно работает над новым режимом дня и утверждает, что лучше делать небольшие шаги для улучшения, чем ставить себе недостижимые цели, для выполнения которых необходимо много усилий.