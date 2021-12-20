До таких належить і блогерка Брі Ленехан. Дівчина на своїй сторінці в соцмережах показує різницю між інстаграмними світлинами та справжніми. Адже все залежить від позування, одягу та освітлення, а ідеальних фігур не існує.

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Дівчина демонструє, як насправді виглядають "ідеальні" фігури

25-річна блогерка вирішила довести на своєму прикладі, що за ідеальними світлинами дівчата часто приховують дещо інше. Ще у шкільному віці вона почала турбуватись про свій зовнішній вигляд, аби відповідати "вимогам соціуму". Дівчина мала проблеми із вагою, тому витратила чимало зусиль та часу на заняття спортом і дієти. Вона також страждала від насмішок з боку однолітків.



Дівчина мала зайву вагу у підлітковому віці / Фото з інстаграму

Проте з часом Брі змінила ставлення до себе і тепер вважає, що обмежувати себе в їжі – це шкідливо, адже їжа приносить людям необхідну енергію. До того ж можна просто підбирати менш шкідливі продукти. Щодо спорту вона теж має свою думку: він необхідний для того, щоб почуватись сильнішим та здоровішим.



Дівчина демонструє свою "не ідеальну" фігуру / Фото з інстаграму

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Брі стверджує, що навіть ідеальні фігури мають певні недоліки, що досить природно і цього не потрібно соромитись. Тому важливо працювати не лише над своїми м'язами, а й самосприйняттям. Гоніння за ідеальною фігурою, як у соцмережах, не принесе бажаного результату, а лише низку комплексів та невпевненості в собі.



Брі навчилась любити себе / Фото з інстаграму



Не існує ідеальних фігур / Фото з інстаграму

Аби на прикладі довести свою правоту, дівчина почала викладати у соцмережах колажі з ідеальними та неідеальними фото. Вони демонструють, що фігури дівчат з інстаграму можуть насправді виглядати зовсім по-іншому. Дівчина закликає приймати своє тіло і не вірити фотографіям у соцмережах.



Дівчина пишається своїм тілом / Фото з інстаграму