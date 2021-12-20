К таким относится и блоггер Бри Ленехан. Девушка на своей странице в соцсетях показывает разницу между инстаграммными фотографиями и настоящими. Ведь все зависит от позирования, одежды и освещения, а идеальных фигур не существует.

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Девушка демонстрирует, как действительно выглядят "идеальные" фигуры

25-летняя блоггерша решила доказать на своем примере, что за идеальными фотографиями девушки часто скрывают несколько другое. Еще в школьном возрасте она начала беспокоиться о своем внешнем виде, чтобы отвечать "требованиям социума". Девушка имела проблемы с весом, поэтому потратила немало усилий и времени на занятия спортом и диети. Она также страдала от насмешек со стороны сверстников.



Девушка имела лишний вес в подростковом возрасте / Фото с инстаграммы

Однако со временем Бри изменила отношение к себе и теперь считает, что ограничивать себя в пище – это вредно, ведь еда приносит людям необходимую энергию. К тому же можно легко подбирать менее вредные продукты. Что касается спорта, она тоже имеет свое мнение: он необходим для того, чтобы чувствовать себя сильнее и здоровее.



Девушка демонстрирует свою "неидеальную" фигуру / Фото из инстаграммы

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Бри утверждает, что даже идеальные фигуры имеют определенные недостатки, что естественно и этого не нужно стесняться. Поэтому важно работать не только над своими мышцами, но и самовосприятием. Гонение за идеальной фигурой, как в соцсетях, не принесет желаемого результата, а только ряд комплексов и неуверенности в себе.



Бри научилась любить себя / Фото с инстаграммы



Не существует идеальных фигур / Фото из инстаграммы

Чтобы на примере доказать свою правоту, девушка начала выкладывать в соцсетях коллажи с идеальными и неидеальными фото. Они демонстрируют, что фигуры девушек с инстаграмма могут действительно выглядеть совсем по-другому. Девушка призывает принимать свое тело и не верить фотографиям в соцсетях.